Женщину уволили из столичного университета.

Преподавательница государственного торгово-экономического университета (ДТЭУ) в Киеве на замечания студентов перейти украинский начала упрекать, почему те не на фронте.

Аудио записи разговора преподавательницы в аудитории появился накануне в соцсети. "Слышите какой-то странный звук на этом видео? А это одна из преподавательниц КНТЭУ пробивает дно, когда ее попросили предоставлять материал лекции на украинском", - написали студенты.

Во время разговора женщина давила на сочувствие, что она - русскоязычная. Кроме того, обвиняла студентов, почему они вместе со своими украиноязычными родителями "не на фронте".

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"То им не это, то им не то... с первого занятия", - обиделась преподавательница.

Далее она обратилась к "совести" студентов: "Ваши родители дома вместе с вами? Кто из ваших родителей в окопах? А сами вы почему здесь? Почему не на фронте? 18 лет вам есть? Почему вы не в добровольцах? У меня к вам вопрос: вот я, русскоязычная, хочу спросить у украиноязычных: почему вы сидите дома? Ваши родители почему дома сидят?".

Администрация вуза уже отреагировала на поведение своей преподавательницы: "Коллектив университета осуждает такие действия преподавателя. Администрацией университета принято решение о ее увольнении".

Русский язык в Украине - что изменилось после вторжения РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ много украинцев пересмотрели свои взгляды на русскую культуру и отношение к русскому языку.

Согласно последним опросом, более половины украинцев больше не считают русский язык важным для Украины. "За" высказались и респонденты, которые в жизни общаются на русском.

Вместе с тем в городах и селах продолжается дерусификация названий улиц, памятных мест, архитектурных памятников. Школы областных центров, в том числе и Киева, отказываются от языка-оккупанта.

Однако, несмотря на российскую агрессию, до сих пор фиксируются новые случаи притеснений украиноязычных.

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