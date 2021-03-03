Языковой скандал вспыхнул в магазине верхней одежды в Одессе. Клиентов разгневала украинская речь продавца.
Видео инцидента опубликовали на YouTube.
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"Этот язык – это телячий язык. Если бы мы с вами жили по-человечески, то, наверное, мы с вами договаривались, как все нормальные люди...", – начала одесситка. В это время другой мужчина уже начал писать жалобу.
Сама же продавец отметила, что клиенты вольны выбирать тот язык, на котором им удобно разговаривать, и что никто не заставляет их переходить на украинский.
"А попробуйте вы меня заставить! Слышите?! Вы знаете, кто был первыми поселенцами в городе, знаете?!" – заявила клиентка. Однако историю Одессы изложить она так и не успела и продолжила оказывать давление.
"Конечно, мы имеем право! Мы не понимаем, почему мы не имеем права в этом вашем аспекте", – ответила женщина.
После оскорблений женщина вместе с мужчиной ушли.
Закон о языке в Украине
- 16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.
- Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.
- Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.
- Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.
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