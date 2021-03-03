16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Языковой скандал вспыхнул в магазине верхней одежды в Одессе. Клиентов разгневала украинская речь продавца.

Видео инцидента опубликовали на YouTube.

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"Этот язык – это телячий язык. Если бы мы с вами жили по-человечески, то, наверное, мы с вами договаривались, как все нормальные люди...", – начала одесситка. В это время другой мужчина уже начал писать жалобу.

Сама же продавец отметила, что клиенты вольны выбирать тот язык, на котором им удобно разговаривать, и что никто не заставляет их переходить на украинский.

"А попробуйте вы меня заставить! Слышите?! Вы знаете, кто был первыми поселенцами в городе, знаете?!" – заявила клиентка. Однако историю Одессы изложить она так и не успела и продолжила оказывать давление.

"Конечно, мы имеем право! Мы не понимаем, почему мы не имеем права в этом вашем аспекте", – ответила женщина.

После оскорблений женщина вместе с мужчиной ушли.

Закон о языке в Украине

16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.

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Автор: УНИАН