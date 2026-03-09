Украина не планирует покидать эту территорию: NYT рассказал, что происходит на Донбассе

Посетив Донбасс, Зеленский ясно дал понять, что Украина не намеренат идти на поводу у требований Кремля и покидать эту территорию.

Президент Владимир Зеленский на поезде поехал навестить украинских военных на Донбассе, где идут самые ожесточенные бои. Этой поездкой он хотел прояснить один из главных моментов.

В этой поездке его сопровождали журналисты издания The New York Times (NYT). Сидя в парке города Краматорск Зеленский сказал, что хотел поехать сюда именно потому, что Россия давит на Украину, чтобы та отдала весь Донбасс в рамках любого мирного соглашения, даже ту часть, которую контролируют украинцы:

"Посетив Донбасс, он ясно дал понять, что Украина не планирует покидать эту территорию".

"Дело не в километрах, дело в людях. Видите ли, город (Краматорск - ред.) жив", - объяснил журналисту Зеленский, указав на развивающийся неподалеку сине-желтый украинский флаг.

"В городе рекламируются хот-доги и гамбургеры. Люди ездят на велосипедах и выгуливают собак. Продуктовые магазины открыты. В районах Донецкой области, контролируемых Украиной, проживает почти 200 000 человек", - говорится в материале.

Издание указало, что даже если США отвлечены очередной войной на Ближнем Востоке, и даже если эта война затруднит получение оружия, украинцы знают, что должны продолжать жить и бороться.

Зеленский подчеркнул два момента

В разговоре с журналистами NYT Зеленский неоднократно подчеркивал два момента: Украина готова использовать свой проверенный в боях опыт и технологии, чтобы помочь американским союзникам на Ближнем Востоке, но Украине также нужна дополнительная помощь в борьбе с Россией.

Дорога на Донбасс

Издание рассказало, что на военных командных пунктах президент Украины пожимал руки командирам и слушал их просьбы о выделении дополнительных средств, техники, личного состава. Просто больше.

"Мы движемся в очень интенсивном и сложном направлении, на восток. Им нужно многое. И каждый день потребности меняются", - объяснил изданию глава государства.

"В течение дня Зеленский пил кофе без остановки. Один из советников подсчитал, что президент выпивает 10 или более чашек в день", - написало издание.

"Нет, нет", - сказал Зеленский, когда ему предложили воду вечером. "Я выпью кофе".

Журналисты также спросили у Зеленского, видел ли он свежий комментарий Трампа о том, что именно украинский президент является настоящим препятствием на пути к миру и что российский диктатор Владимир Путин на самом деле готов заключить сделку, несмотря на многочисленные доказательства обратного.

"Зеленский отмахнулся. Он всегда осторожен, когда говорит о Трампе. Он только коротко рассмеялся", - подытожило издание.

Война в Украине: новости

Вчера Зеленский анонсировал отправку украинских военных специалистов на Ближний Восток. Они будут отправлены вместе со средствами для защиты гражданского населения стран Персидского залива.

6 марта президент во время поездки на Донбасс заявил, что никогда не откажется от этой части Украины, даже при условии гарантий безопасности от союзников.

