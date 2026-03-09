Украина не планирует покидать эту территорию: NYT рассказал, что происходит на Донбассе

Президент Владимир Зеленский на поезде поехал навестить украинских военных на Донбассе, где идут самые ожесточенные бои. Этой поездкой он хотел прояснить один из главных моментов.

В этой поездке его сопровождали журналисты издания The New York Times (NYT). Сидя в парке города Краматорск Зеленский сказал, что хотел поехать сюда именно потому, что Россия давит на Украину, чтобы та отдала весь Донбасс в рамках любого мирного соглашения, даже ту часть, которую контролируют украинцы:

"Посетив Донбасс, он ясно дал понять, что Украина не планирует покидать эту территорию".

"Дело не в километрах, дело в людях. Видите ли, город (Краматорск - ред.) жив", - объяснил журналисту Зеленский, указав на развивающийся  неподалеку сине-желтый украинский флаг.

Видео дня

"В городе рекламируются хот-доги и гамбургеры. Люди ездят на велосипедах и выгуливают собак. Продуктовые магазины открыты. В районах Донецкой области, контролируемых Украиной, проживает почти 200 000 человек", - говорится в материале.

Издание указало, что даже если США отвлечены очередной войной на Ближнем Востоке, и даже если эта война затруднит получение оружия,  украинцы знают, что должны продолжать жить и бороться.

Зеленский подчеркнул два момента

В разговоре с журналистами NYT Зеленский неоднократно подчеркивал два момента: Украина готова использовать свой проверенный в боях опыт и технологии, чтобы помочь американским союзникам на Ближнем Востоке, но Украине также нужна дополнительная помощь в борьбе с Россией.

Дорога на Донбасс

Издание рассказало, что на военных командных пунктах президент Украины пожимал руки командирам и слушал их просьбы о выделении дополнительных средств, техники, личного состава. Просто больше.

"Мы движемся в очень интенсивном и сложном направлении, на восток. Им нужно многое. И каждый день потребности меняются", - объяснил изданию глава государства.

"В течение дня Зеленский пил кофе без остановки. Один из советников подсчитал, что президент выпивает 10 или более чашек в день", - написало издание.

"Нет, нет", - сказал Зеленский, когда ему предложили воду вечером. "Я выпью кофе".

Журналисты также спросили у Зеленского, видел ли он свежий комментарий Трампа о том, что именно украинский президент является настоящим  препятствием на пути к миру и что российский диктатор Владимир Путин на самом деле готов заключить сделку, несмотря на многочисленные доказательства обратного.

"Зеленский отмахнулся. Он всегда осторожен, когда говорит о Трампе. Он только коротко рассмеялся", - подытожило издание.

Война в Украине: новости

Вчера Зеленский анонсировал отправку украинских военных специалистов на Ближний Восток. Они будут отправлены вместе со средствами для защиты гражданского населения стран Персидского залива.

6 марта президент во время поездки на Донбасс заявил, что никогда не откажется от этой части Украины, даже при условии гарантий безопасности от союзников.

Вас также могут заинтересовать новости: