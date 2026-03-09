Почему жареные яйца получаются 'резиновыми': кулинар раскрыла главную ошибку

Оказывается, большинство жарит яйца неправильно. Специалист раскрыла все секреты приготовления вкусных жареных яиц.

Жареные яйца - отличный рецепт, который стоит освоить, но если они получаются не идеальный вид, вероятно, это связано с температурой.

Кулинар Лиза Стил сказала, что температура играет огромную роль в успехе жареных яиц, пишет Tastingtable.

"Важно жарить яйца при относительно низкой температуре. Яичные белки готовятся гораздо быстрее, чем желток, поэтому жарка яйца при слишком высокой температуре приведет к тому, что белки станут резиновыми, пережаренными с подгоревшими краями, прежде чем желток застынет", - поделилась она.

Специалист отметила, что если вы любите жидкие желтки, особенно важно жарить яйца на низкой температуре, чтобы они не высохли полностью.

Кулинар посоветовала нагреть масло на сковородке на среднем огне, и уменьшить его, когда яйца начнут жариться.

"Не существует слишком низкой температуры. Просто яйца будут готовиться дольше", - отметила Стил и добавила, что лучше перестраховаться, чем получить резиновые, подгоревшие яйца.

Кулинар объяснила, что если края яиц начинают подрумяниваться и загибаться, значит, температура слишком высокая.

Почему лучше жарить свежие яйца

Один из ключевых советов для успешного приготовления жареного яйца - использование свежего продукта. Как объяснила Стил, по мере старения яйца белок значительно истончается и растекается по сковороде. Мембрана на желтке также истончается по мере старения яйца:

"Поэтому желток с большей вероятностью лопнет, если вы жарите старое яйцо".

Если у вас есть только старые яйца, простой способ предотвратить растекание - использовать кольцо из болгарского перца или ломтик хлеба, как яйцо в дырочке.

Другие новости о яйцах

Ранее кардиолог дал четкое объяснение, почему яйца нужно есть целиком. Врач подчеркнул, что яйцо становится цельным продуктом только в сочетании с желтком. Он рассказал, что яичный белок сам по себе является воспалительным белком. Поэтому, если вы едите его отдельно, это вредно для здоровья.

Также диетологи назвали 8 продуктов, в которых белка даже больше, чем в яйце. Они отмечали, что эти продукты особенно подойдут тем, кто на растительной диете, или не есть продукты животного происхождения.

