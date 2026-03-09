Германия обогнала Китай и стала четвертым крупнейшим экспортером оружия в мире

Основными движущими силами этого развития являются война в Украине и значительное увеличение военных расходов многих европейских государств.

За последние пять лет Германия значительно расширила свою роль как мирового экспортера оружия, и в период 2021-2025 годов она поднялась с пятого на четвертое место в рейтинге ведущих мировых экспортеров тяжелого вооружения, обогнав Китай. Об этом говорится в отчете, опубликованном Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).

В частности, на Германию приходилось 5,7 процента мирового экспорта оружия между 2021 и 2025 годами. Поставки немецкого оружия выросли на 15 процентов по сравнению с периодом с 2016 по 2020 год. В мировом масштабе торговля тяжелым вооружением выросла на 9,2 процента за тот же период.

По данным SIPRI, почти четверть поставок из Германии – 24 процента – поступила в Украину в качестве военной помощи. Крупнейшим регионом-получателем основного немецкого оружия была Европа с 41 процентом поставок, далее следуют Ближний Восток (33 процента), Азия и Океания (17 процентов).

Среди европейских союзников Германии особенно значительный рост экспорта оружия наблюдался в Польше (рост на 4387 процентов) и Италии (рост на 157 процентов). Италия сейчас является шестым по величине экспортером оружия в мире.

По данным SIPRI, основными движущими силами этого развития являются война в Украине, сомнения в преданности США НАТО и значительное увеличение военных расходов многих европейских государств. Европа также приобретает значение как экспортер: экспорт из 27 стран-членов ЕС вырос на 36 процентов, а импорт утроился. Около трети мировой торговли тяжелым вооружением сейчас идет в Европу.

Экспорт вооружений в мире

США еще больше укрепили свое доминирующее положение на мировом рынке тяжелого вооружения. По данным SIPRI, их доля в мировом экспорте вооружений выросла с 36 до 42 процентов, а объем американских поставок увеличился на 27 процентов.

Хотя Россия остается третьим по величине экспортером тяжелого вооружения в мире, ее экспорт резко сократился на 64 процента между 2021 и 2025 годами. При этом Россия была единственной из 10 стран-поставщиков, чей экспорт вооружений сократился.

В то же время Украина была крупнейшим в мире получателем основных видов вооружений в 2021–2025 годах, получив 9,7 процента от общего объема мирового импорта вооружений.

