Украина научит союзников на Ближнем Востоке сбивать 'Шахеды', - ISW

Опыт борьбы украинских военных с "Шахедами" становится востребованным в мире, тогда как на фронте враг активизировал механизированные штурмы.

Украина начинает масштабную программу по передаче боевого опыта странам Ближнего Востока. Как стало известно из отчета Института изучения войны, 9 марта группа украинских экспертов и военнослужащих отправляется за границу для проведения обучения местных подразделений ПВО.

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что украинский опыт защиты неба - от сбивания иранских дронов до перехвата ракет, может стать общим достоянием. Киев открыт к сотрудничеству, чтобы помочь партнерам лучше подготовиться к современным воздушным угрозам.

Ряд других государств уже проявили интерес к украинским технологиям для борьбы с воздушными угрозами. В частности, страны Персидского залива изучают возможность закупки украинских дронов-перехватчиков, разработанных специально для уничтожения "Шахедов". По мнению аналитиков, наиболее вероятными заказчиками могут стать ОАЭ, Катар и Кувейт.

В ISW отмечают, что Украина стала мировым лидером по уровню экспертизы в противодействии иранским воздушным ударам, сумев превратить боевой опыт в системные технологические решения.

"Институциональные знания Украины позволили украинским фирмам быстро развивать и совершенствовать возможности, специально разработанные для противодействия оружию иранского происхождения, а постоянные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины важны не только для безопасности Украины, но и для Соединенных Штатов и их союзников", - говорится в отчете.

Цена дронов и противодействие им

Ранее УНИАН писал, что аналитики ответили на вопрос о реальной стоимости иранских дронов-камикадзе, развеяв миф об их чрезвычайной дешевизне. Согласно обнародованным данным, цена одного беспилотника для России варьируется от 193 тысяч долларов при закупке большой партии до 375 тысяч долларов за единицу. Высокая стоимость обусловлена значительными затратами на логистику, организацию лицензионного производства на территории РФ и закупку иностранных комплектующих.

Добавим, что Украина направила группу экспертов и дроны-перехватчики в Иорданию, мгновенно отреагировав на просьбу Соединенных Штатов. Владимир Зеленский отметил, что такая помощь предоставляется в обмен на дипломатическую поддержку арабских стран в побуждении России к прекращению огня. Сейчас Киев обладает уникальными технологиями противодействия "Шахедам", сбивая около 87% вражеских целей во время массированных атак.

