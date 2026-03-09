Ученые нашли первые доказательства существования 'короля Артура Судана' в неожиданном месте

Обнаруженную бумагу выдал правитель, которого ранее считали легендарной личностью.

Неожиданное открытие на севере Судана сделали исследователи Польского центра средиземноморской археологии при Варшавском университете - им удалось найти первые контекстуальные доказательства, которые могут подтвердить реальное существование правителя, которого также называют "суданским королем Артуром".

Как пишет Interesting Engineering, находку сделали в Старой Донголе (Old Dongola) - средневековой столице христианского королевства Makuria. В большом жилом комплексе, известном из устных преданий как "Дом короля", исследователи обнаружили рукописный документ.

"Название здания могло бы намекать на сенсационное открытие, ведь ранее археологи уже находили здесь ценные предметы – шелк, слоновую кость и даже рог носорога. Однако сам документ нашли в довольно неожиданном месте - среди мусора вместе с органическими отходами", - пишет Interesting Engineering со ссылкой на исследование в журнале "Azania: Archaeological Research in Africa".

Интересно, что несмотря на место, где была найдена, выброшенная бумага оказалась чрезвычайно важной. На первый взгляд, текст письма выглядел обычным административным распоряжением, но оказалось, что его издал правитель, которого ранее считали почти легендарной фигурой.

В документе содержится королевский указ о скоте и текстиле, изданный правителем по имени Король Каскаш (King Qasqash). Это первое известное материальное упоминание его имени. Более того, обыденный характер письма неожиданно открыл исследователям детали повседневной работы государственной администрации того времени – того самого периода, который ранее многие историки считали почти легендарным.

Отмечается, что европейцы знали о руинах Old Dongola еще с начала XVII века. Однако археологические исследования здесь начались только в 1960-х годах, когда польская экспедиция начала систематические раскопки.

Королевство Makuria было одним из важнейших государств средневековой Африки. Историки давно изучали его христианскую историю, однако его исламский период долгое время оставался малоизученным. Именно к этому периоду, вероятно, относится найденный документ.

Анализ письма показал, что писец по имени Хамад не очень хорошо владел арабским языком. Это свидетельствует о том, что язык только недавно начали использовать при королевском дворе, где ранее доминировали нубийские диалекты.

В письме Хамад, выполняя приказ короля Каскаша, поручает человеку по имени Хидр забрать посылку с текстилем, которую должен был передать Мухаммад аль-Араб. Взамен Хидр должен был заплатить за нее овцой и ее приплодом.

Историки объясняют, что в доколониальном Судане ткани часто использовались в качестве средства обмена, фактически выполняя роль валюты.

Письмо из "темных веков"

Археологов особенно удивило то, что до этого момента имя "Король Каскаш" упоминалось только в словаре суданских святых XIX века, составленном на основе устных преданий. Новое открытие позволило подтвердить историчность этой фигуры.

Фактически документ напоминает современное короткое сообщение: что-то вроде уведомления о доставке посылки. Но именно эта обыденность стала бесценной для науки.

Исследователи также обнаружили в этом же месте монеты конца XVI-XVII века, что помогло точнее датировать документ.

В итоге ученые отмечают, что документы, найденные в Old Dongola, открывают новые возможности для изучения связей и культурных процессов в Нубии до колониальной эпохи, которая началась после Turco Egyptian invasion of Sudan.

Эти материалы помогают лучше понять языковые изменения, культурные контакты и влияние различных государств и традиций на регион, в частности Османского Египта и Фунджского султаната (Funj Sultanate).

