Ученые назвали 7 видов животных, которые по-настоящему оплакивают близких

Новые наблюдения ученых доказывают, что дикая природа наделена глубоким эмоциональным сознанием и собственными ритуалами прощания.

Долгое время считалось, что осознание смерти присуще только человеку и нашим ближайшим родственникам - приматам. Однако последние исследования показывают: животный мир полон тихих трагедий и трогательных моментов, которые напоминают человеческую скорбь, пишет издание Discover Wildlife.

Ученые выделили семь видов животных, поведение которых после потери члена группы свидетельствует о глубоком эмоциональном потрясении.

1. Альбатросы

Эти птицы создают моногамные пары на всю жизнь, которые скрепляются сложными брачными танцами. Когда один из партнеров погибает, выживший ждет от одного до двух лет, прежде чем начать поиски нового спутника, проходя через настоящий период траура.

2. Жирафы

Ученые описали нетипичный для жирафов случай материнской привязанности, задокументированный в 2011 году. Мама-жираф два часа не отходила от тела малыша. Она стояла совсем одна, ничего не ела и никуда не уходила, хотя обычно жирафы постоянно двигаются и держатся группами.

Подобные проявления печали замечали и у других жирафов, однако они разделяют эту боль только с самыми близкими. К чужим погибшим соплеменникам они обычно остаются равнодушными, рассказывает автор.

3. Дельфины

В 2012 году произошел трогательный случай, о котором рассказывают в материале: экскурсовод зафиксировал на камеру дельфина Риссо, который не покидал тело своего погибшего детеныша. Несмотря на сильное разложение останков, взрослая особь кружила рядом, касалась малыша и поддерживала его на воде, а затем оттолкнула его как можно дальше от людей в открытое море. Это не единичное явление - исследователи неоднократно наблюдали, как дельфины длительное время "заботятся" о мертвом потомстве, отказываясь оставлять его даже спустя долгое время после смерти.

4. Динго

Матери динго демонстрируют трогательную преданность. В 2008 году была замечена самка, которая после гибели одного из щенков в течение двух дней переносила его тело с места на место до четырех раз. Ее целью было уберечь погибшего малыша рядом с семьей, в то время как другие щенки вели себя подавленно, прекращая свои привычные игры.

5. Представители семейства вороновых

Сороки и вороны собираются вокруг павших товарищей способом, напоминающим человеческие похороны. Автор описывает случай, когда сорока осторожно толкала клювом погибшую птицу, а затем принесла пучок травы и положила его рядом - жест, очень похожий на возложение венка.

6. Слоны

В одном из отчетов описывается трогательная сцена: семья умершей самки-матриарха окружила ее тело. Слоны осторожно касались ее хоботами, как будто пытаясь помочь ей подняться, и издавали звуки, напоминающие плач от глубокого отчаяния. Впоследствии стадо успокоилось и начало покрывать умершую ветками и листьями, после чего животные в течение двух суток несли молчаливую стражу у ее тела.

7. Шимпанзе

В 2008 году в камерунском центре спасения "Санага-Йонг" произошло событие, которое всколыхнуло мир. После естественной смерти матриарха по имени Дороти ее сообщество продемонстрировало невероятный уровень эмпатии. 25 особей собрались вместе в полной тишине, что было крайне нетипично для этих обычно шумных существ. В воздухе чувствовалась глубокая печаль и осознание потери. Этот момент запечатлела волонтер Моника Щупидер. Ее фотография, победившая в конкурсе National Geographic, облетела планету, поразив миллионы людей тем, насколько "человеческим" может быть горе животных, пишут СМИ.

