Дизель в Украине будет стремительно дорожать: эксперт спрогнозировал новые цены на АЗС

По словам эксперта, существенного подорожания бензина не ожидается.

Цены на дизельное топливо до конца недели могут вырасти до 80 гривень за литр, а впоследствии - до 90 гривень за литр. Такой прогноз во время брифинга дал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

"Математика очень проста. На выходных начало поступать дизельное топливо по цене, которая была сформирована за неделю - 70 грн/л. В оптовой сети цена - 82 грн/л, на станциях - 73 грн/л максимум. Однозначно, до конца недели цена будет тяготеть к 80 гривням, потом будем смотреть", - отметил эксперт.

Куюн добавил, что при сохранении нынешних котировок, с учетом наценки АЗС, логистики и других расходов стоимость дизельного топлива может вырасти до около 90 гривень за литр.

Эксперт объяснил, что в Европе наблюдается дефицит дизельного топлива, поскольку регион в значительной степени зависит от импорта, в частности из Ближнего Востока, где сейчас возникли проблемы с поставками сырья. И это будет давить на цены в Украине.

В то же время Куюн не ожидает существенного подорожания бензина. По его словам, бензина на европейском рынке достаточно – там производят больше, чем потребляют. Поэтому цены на него растут значительно медленнее.

"Я думаю, по нему будет более-менее стоп – где-то в пределах 70 гривень за литр. Основная позиция – это дизель. И мы видим, что пока он будет дорожать", – подытожил он.

Ситуация в Иране и цены на бензин – главные новости

2 марта в Иране заявили о закрытии Ормузского пролива, через который проходит 20% мирового экспорта нефти. Сейчас по нему проходит только около 5% судов. При этом Корпус стражей исламской революции в тот же день сообщил об атаке на нефтяной танкер, который пытался пройти через Ормузский пролив.

Война в Иране, длительная блокировка Ормузского пролива и удары по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока привели к росту цен на нефть до более 119 долларов за баррель во время торговой сессии 9 марта. Позже котировки постепенно снизились.

Со своей стороны министры финансов стран G7 обсуждают возможность использования нефтяных резервов для снижения мировых цен на нефть.

