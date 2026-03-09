Такой салат готовится очень просто и подойдет для любого случая.

"Сельдь под шубой" и "Винегрет" - салаты, которые знают и любят практически все, но готовить их довольно долго. К тому же, многим людям они уже успели порядком надоесть, поэтому самое время попробовать новый салат с селедкой и свеклой, который точно приятно удивит своим вкусом.

Салат со свеклой и селедкой, но не Шуба - как его готовить

Если вы еще не пробовали готовить такой салат с селедкой и свеклой, и яйцом, и даже о нем не слышали, будьте уверены - после первой дегустации это блюдо станет постоянным гостем в вашем холодильнике. Впрочем, мы не гарантируем, что он задержится там надолго - скорее всего, все будет съедено в ближайшие минуты.

Ингредиенты:

Видео дня

Селедка - 100 г.

Свекла - 300 г.

Яйца - 2 шт.

Горошек - 2 ст.л.

Зеленый лук - 2 стрелки.

Майонез, укроп - по вкусу.

Соль, перец - по вкусу.

Кроме того, что это очень вкусный салат с селедкой и свеклой, он еще и готовится максимально просто, что тоже добавляет ему бонусов. Сельдь нужно разобрать на филе или можно уже купить готовые пресервы. Каждый кусочек тонко нарезать, как на "Шубу", сложить в миску. Затем взять отварную свеклу, почистить, нарезать кубиком среднего размера. Так же точно поступить с вареными яйцами. Отдельно измельчить зеленый лук.

Соединить все ингредиенты вместе в одной емкости, туда же выложить консервированный горошек. Заправить салат майонезом, посолить, поперчить, посыпать измельченным укропом, перемешать. Салат с селедкой и горошком готов - можно пробовать и подавать к столу. В будущем количество ингредиентов можно увеличить, чтобы сделать еще больше такого блюда и радовать себя необычным вкусом дольше. Интересно, что по вкусу этот салат с селедкой напоминает одновременно и "Шубу", и "Винегрет", но на самом деле сильно отличается от них обоих, поэтому вы однозначно оцените удивительное сочетание продуктов и скорость приготовления.

Вас также могут заинтересовать новости: