Списание вагонов по возрасту будет иметь очень негативные последствия для экономики, - эксперт

Украине следует отказаться от практики списания грузовых вагонов только по истечении их нормативного срока эксплуатации и перейти к оценке реального технического состояния подвижного состава. Такой подход позволит сохранить необходимое количество вагонов для перевозок и избежать возможного дефицита в будущем. Об этом заявил президент ОП Укрметалллургпром Александр Каленков.

Он предупредил, что массовое списание старых вагонов может создать проблемы для экономики в будущем - ведь риск дефицита подвижного состава может появиться после завершения активной фазы боевых действий, когда экономика начнет восстанавливаться и объемы перевозок вырастут. При этом Украина уже не может рассчитывать на привлечение вагонов с соседних рынков, как это было раньше - ведь сотрудничество в этом направлении с Россией и Беларусью прекращено.

"Если грузопотоки увеличатся, а вагонов будет недостаточно, это будет иметь очень негативные последствия для экономики, ведь Укрзализныця просто не сможет обеспечить перевозку необходимых объемов", - отметил он.

В таких условиях, подчеркнул он, важно сохранять имеющийся парк подвижного состава и эффективно управлять им. Это касается вагонов различных типов – в частности полувагонов, зерновозов и цистерн, которые необходимы для перевозки продукции украинской экономики.

По его словам, нынешняя модель контроля технического состояния вагонов, закрепленная в приказе №647, предусматривает оценку по нормативному сроку службы. Однако такая практика не соответствует европейскому опыту, где основным критерием является фактическое техническое состояние подвижного состава.

"Нигде в развитых странах, ни в ЕС, ни в США, ни в Канаде такого нет. Там вагоны эксплуатируются, ремонтируются, проходят капитальный ремонт и ездят по 40-60 лет абсолютно нормально. Ненормально – это когда относительно новые вагоны, которые также могут быть в ненадлежащем техническом состоянии или после ненадлежащего ремонта по коррупционным каналам, запускают снова на пути. Это безобразие и с этим нужно бороться. Но это не имеет ничего общего с установлением срока эксплуатации вагонов", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что схема со списанием вагонов может быть связана с желанием создать больший рынок для вагоностроительных компаний.

"Но нужно понимать: создается искусственная ситуация, когда будет возможность списывать нормальные качественные вагоны. И списывать пригодные для эксплуатации вагоны, чтобы создавать искусственный дефицит. Поэтому нужно отходить от практики определения технического состояния вагона по его нормативному сроку эксплуатации. Единственным критерием должно быть конкретное состояние конкретного вагона", - отметил Каленков.

Он подчеркнул, что во время обсуждения с представителями отрасли и Укрзализныци озвучивалась идея перехода именно к такой модели. А по предварительным предложениям, крайние нормативные сроки эксплуатации вагонов могут быть временно приостановлены на период военного положения.

