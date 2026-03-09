На что похожа ракета 'Изделие 30' и с каких самолетов РФ может ее запускать: анализ экспертов

Детальный анализ обломков новой российской крылатой ракеты "Изделие 30" показал наличие конструктивных особенностей, которые делают ее похожей на противокорабельную Х-35У и крылатую 9М728 к ОТРК "Искандер". Об этом сообщает издание Defense Exrpess, которое получило дополнительные данные из собственных источников.
Кроме того, отмечается, что носителем "Изделие 30" может выступать даже Су-34 при условии соответствующего дооснащения, а общая конфигурация вокруг этой новой ракеты говорит о том, что враг хочет использовать тактическую авиацию как паллиативный заменитель потерянных в ходе "Паутины" стратегических бомбардировщиков.
Особенность конструкции "Изделие 30"
Аналитики рассказали, что "Изделие 30" имеет крестовидное хвостовое оперение, которое унифицировано с Х-35У. С крылатой ракетой 9М728 к ОТРК "Искандер", или "Искандер-К" упомянутое "Изделие 30" объединяет сходство компоновки, как, например, размещение дополнительного топливного бака в зоне носового обтекателя, или же верхнее размещение крыла, в зоне которого размещается основная часть блока управления. Также среди особенностей – возможность замены боевой части массой 800 килограммов в зависимости от цели (ударно-фугасная или кассетная БЧ), использование турбореактивного двигателя ТРДД-50АТ или "Изделие 64Р", пока зафиксированного только на "Изделие 30".
Дальность и особенности "Изделие 30"
На данный момент зафиксировано применение ракет "Изделие 30" на дальность максимум до 400 километров, хотя фактическая дальность может быть значительно больше. Ориентировочные оценки говорят, что:
- стартовая масса "Изделие 30" может быть на уровне 1400-1600 килограммов;
- длина фюзеляжа и размах крыльев – ориентировочно 5,5 – 6,5 метров и 3 метра соответственно;
- скорость полета – 600-720 км/ч, высота – в диапазоне 100-2000 метров.
Первичный анализ обломков показал наличие бугелей крепления, характерных для Х-101, из чего и возникла базовая версия, что "Изделие 30" предназначено для оснащения бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.
В Defense Express акцентировали – если действительно окажется, что пуски "Изделие 30" проводятся с соответственно переоснащенного Су-34 (или нескольких таких самолетов), то в теории россияне смогут получить паллиативную замену своим стратегическим бомбардировщикам, потерянным в ходе "Паутины".
Последние новости о "Изделие 30"
Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 марта российские войска нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Харькове новой ракетой "Изделие 30". В результате атаки погибли более десятка человек.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ракета "Изделие 30" имеет дальность до 1500 км и боевую часть весом около 800 кг. Ее могут запускать со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.
А авиационный эксперт Константин Криволап сообщил, что длина Х-101 составляет 7 метров, а "Изделие-30" на уровне 6-6,5 метров. Эта ракета имеет существенно увеличенную боевую часть. Появилась она еще в конце 2024 – начале 2025 годов.