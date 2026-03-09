На что похожа ракета 'Изделие 30' и с каких самолетов РФ может ее запускать: анализ экспертов

На данный момент зафиксировано применение ракет "Изделие 30" на дальность максимум до 400 км, хотя фактическая дальность может быть значительно больше.

Детальный анализ обломков новой российской крылатой ракеты "Изделие 30" показал наличие конструктивных особенностей, которые делают ее похожей на противокорабельную Х-35У и крылатую 9М728 к ОТРК "Искандер". Об этом сообщает издание Defense Exrpess, которое получило дополнительные данные из собственных источников.

Кроме того, отмечается, что носителем "Изделие 30" может выступать даже Су-34 при условии соответствующего дооснащения, а общая конфигурация вокруг этой новой ракеты говорит о том, что враг хочет использовать тактическую авиацию как паллиативный заменитель потерянных в ходе "Паутины" стратегических бомбардировщиков.

Особенность конструкции "Изделие 30"

Аналитики рассказали, что "Изделие 30" имеет крестовидное хвостовое оперение, которое унифицировано с Х-35У. С крылатой ракетой 9М728 к ОТРК "Искандер", или "Искандер-К" упомянутое "Изделие 30" объединяет сходство компоновки, как, например, размещение дополнительного топливного бака в зоне носового обтекателя, или же верхнее размещение крыла, в зоне которого размещается основная часть блока управления. Также среди особенностей – возможность замены боевой части массой 800 килограммов в зависимости от цели (ударно-фугасная или кассетная БЧ), использование турбореактивного двигателя ТРДД-50АТ или "Изделие 64Р", пока зафиксированного только на "Изделие 30".

Видео дня

Дальность и особенности "Изделие 30"

На данный момент зафиксировано применение ракет "Изделие 30" на дальность максимум до 400 километров, хотя фактическая дальность может быть значительно больше. Ориентировочные оценки говорят, что:

стартовая масса "Изделие 30" может быть на уровне 1400-1600 килограммов;

длина фюзеляжа и размах крыльев – ориентировочно 5,5 – 6,5 метров и 3 метра соответственно;

скорость полета – 600-720 км/ч, высота – в диапазоне 100-2000 метров.

Первичный анализ обломков показал наличие бугелей крепления, характерных для Х-101, из чего и возникла базовая версия, что "Изделие 30" предназначено для оснащения бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

В Defense Express акцентировали – если действительно окажется, что пуски "Изделие 30" проводятся с соответственно переоснащенного Су-34 (или нескольких таких самолетов), то в теории россияне смогут получить паллиативную замену своим стратегическим бомбардировщикам, потерянным в ходе "Паутины".

Последние новости о "Изделие 30"

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 марта российские войска нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Харькове новой ракетой "Изделие 30". В результате атаки погибли более десятка человек.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ракета "Изделие 30" имеет дальность до 1500 км и боевую часть весом около 800 кг. Ее могут запускать со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

А авиационный эксперт Константин Криволап сообщил, что длина Х-101 составляет 7 метров, а "Изделие-30" на уровне 6-6,5 метров. Эта ракета имеет существенно увеличенную боевую часть. Появилась она еще в конце 2024 – начале 2025 годов.

Вас также могут заинтересовать новости: