'Слышали 10 выстрелов': дом певицы Рианны обстреляли в США

Артистка находилась внутри здания.

Дом известной барбадосской певицы Рианны обстреляли в воскресенье, 8 марта.

Как пишет издание Fox News, огонь по зданию знаменитости открыла молодая женщина. Она сделала не менее 10 выстрелов и уехала с места преступления.

"Офицеры полиции отреагировали на вызов о "нападении с применением смертельного оружия" в богатом районе Лос-Анджелеса. Слышали 10 выстрелов", - отметил представитель местной полиции.

Видео дня

К слову, на момент стрельбы Рианна была дома. Но, к счастью, артистка не пострадала, а вот на фасаде ее дома остались следы от пуль. Позже стало известно, что подозреваемую удалось найти и задержать.

"Подозреваемая была найдена вскоре после инцидента и взята под стражу", - подчеркнули представители полиции, однако пока не рассказывают других подробностей дела.

Напомним, ранее УНИАН писал, что дом певицы Бейонсе в Техасе сгорел на Рождество. Причина пожара до сих пор не установлена. Известно, что именно в этом доме звезда жила с рождения и до пяти лет.

