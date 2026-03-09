Не только для Киева: эксперт сказал, для кого еще существует угроза ударов 'Изделием-30'

Он отмечает, что речь идет о дальности полета около 2500 км.

Угроза ударов врагом ракетой "Изделие-30" существует не только для Киева, но и для всех населенных пунктов Украины на расстоянии 2500 км. Об этом сказал в эфире Киев24 Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact.

"Дальность ракеты до 2500 километров и, конечно, что они будут атаковать все, что в этих параметрах досягаемости. Поэтому нужно подготовиться всем городам, которые в зоне досягаемости этой ракеты", - подчеркнул он.

При этом подчеркнув, что система наведения ракеты на цели имеет улучшенные характеристики. По его словам, также параллельно с увеличением боевой части до 800 кг, уменьшился размер ракеты - длина около 7 метров, ширина - полметра.

Видео дня

"Таким образом уменьшена дальность полета ракеты. В комплексе это все привело к масштабированию выпуска такой ракеты, что свидетельствует об очень мощном оружии, с которым борются наши системы ПВО. Но при серьезном масштабировании это большая угроза, потому что они прорывают нашу систему ПВО", - пояснил Боровик.

Эксперт отметил, что, несмотря на потепление и стабилизацию в энергосистеме, расслабляться рано. Враг может продолжить атаки на критическую инфраструктуру - энергетику, водоснабжение и гражданские объекты.

Применение "Изделия-30"

Как сообщал УНИАН, ночью 7 марта российские оккупационные войска нанесли удар по многоэтажному дому в Харькове. Вероятно, враг применил упрощенную модификацию крылатой ракеты Х-101, известную как "Изделие-30". Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что эта ракета имеет существенно увеличенную боевую часть. Появилась она еще в конце 2024 – начале 2025 годов. Он подчеркнул, что эта ракета хоть и не имеет большой зоны поражения, однако разрушения может наносить значительные. В Харькове снесены несколько подъездов и, к сожалению, погибло много людей.

Вас также могут заинтересовать новости: