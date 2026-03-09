Орбан и Фицо теряют аргумент: нефть через Хорватию может ослабить их зависимость от РФ

Хорватский трубопровод может стать основным маршрутом поставки нефти в Венгрию и Словакию.

Пока мир прикован к войне, охватившей крупнейших членов ОПЕК, танкеры с нефтью, направляющиеся в Хорватию, остаются почти без внимания. Однако эти поставки могут стать первым шагом к ослаблению связей Владимира Путина с его последними союзниками в Евросоюзе – Венгрией и Словакией.

Издание Blomberg пишет, что речь идет о том, что суда перевозят нефть не российского происхождения.

После вторжения РФ в Украину четыре года назад ЕС запретил импорт российской нефти, но сделал исключение для трубопроводных поставок. В то же время альтернативные маршруты – хоть и более дорогие – подрывают аргументы Будапешта и Братиславы о том, что нефть сорта Urals через украинский трубопровод была их единственным возможным вариантом, и одновременно помогают Брюсселю изолировать Россию.

Видео дня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его союзник в Словакии Роберт Фицо неоднократно использовали энергетический вопрос, чтобы блокировать помощь Украине, в частности последний пакет на 90 млрд евро. Даже если Орбан проиграет выборы в апреле, Фицо останется у власти еще как минимум 18 месяцев и уже заявил, что при необходимости продолжит блокировать этот кредит.

"Аргументы Орбана и Фицо просто не имеют смысла. Они ставят под угрозу энергетическую безопасность своих стран, настаивая на поставках нефти от производителя, который ведет войну против государства, через территорию которого эта нефть транспортируется", – заявил бывший министр экономики Словакии Карел Гирман.

В прошлом месяце венгерская нефтеперерабатывающая компания Mol Nyrt. заказала более семи танкеров с не российской нефтью. Один из них, с нефтью из Ливии, уже прибыл в хорватский терминал на острове Крк, остальные ожидаются в ближайшие дни. В итоге объем заказа превысил 1 млн тонн нефти для НПЗ компании в Венгрии и Словакии.

По текущим ценам стоимость поставок составляет около 650 млн долларов, по подсчетам Bloomberg. Это примерно на 60% дороже российской нефти.

Поставки из РФ прекратились 27 января после того, как российская атака повредила инфраструктуру трубопровода "Дружба", проходящего через Украину. Из-за этого Венгрия и Словакия были вынуждены использовать резервы и искать альтернативные маршруты, от которых годами отказывались.

В то же время Будапешт и Братислава обвиняют Украину в промедлении с ремонтом. Президент Владимир Зеленский заявил, что не спешит восстанавливать трубопровод, который приносит выгоду России, ведущей войну против Украины. После этого Орбан заявил, что Венгрия может "остановить все важное для Украины", проходящее через ее территорию, пока Киев не согласится на возобновление транзита нефти.

Хорватия тем временем заявляет, что ее трубопровод Janaf готов стать основным маршрутом поставки нефти в Венгрию и Словакию. Премьер-министр страны Андрей Пленкович подчеркнул, что система может полностью обеспечить потребности этих государств в сирийской нефти.

Нефтепровод "Дружба" - последние новости

В результате российского дронового удара по нефтепроводу "Дружба" 27 января транзит российской нефти в Венгрию был остановлен. При этом Венгрия отвергает вину РФ и обвиняет Украину в невозобновлении поставок нефти по политическим причинам. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт остановит транзит важных товаров в Украину, если работа нефтепровода "Дружба" не будет возобновлена.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может обеспечить техническую возможность работы нефтепровода "Дружба" примерно за месяц-полтора, однако это не означает полного восстановления поврежденной инфраструктуры.

6 марта правительство Венгрии поставило Украине ультиматум – три дня, чтобы восстановить транзит российской нефти или позволить группе инспекторов въехать в страну для проверки нефтепровода "Дружба".

Вас также могут заинтересовать новости: