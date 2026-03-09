Премия 'Writers Guild Awards-2026': названы лучшие сценарии фильмов и телешоу

Лента украинского режиссера Мстислава Чернова также получила престижную награду.

Известная американская премия Гильдии сценаристов Америки (Writers Guild Awards (WGA)) объявила своих победителей.

Напомним, на этом мероприятии отмечают лучшие сценарии в сфере кино и телевидения. Так, как сообщает издание Variety, в этом году в главной номинации "Оригинальный сценарий" победу одержала лента "Грешники" режиссера Райана Куглера.

Лидером в категории "Лучший адаптированный сценарий" стал фильм "Одна битва за другой" режиссера Пола Томаса Андерсона, где главную роль играет Леонардо Ди Каприо.

К слову, лента украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" также дважды получила награду. В частности, ее отметили за "Лучший сценарий документального фильма", а еще вместе с Алексом Бабенко украинец получил награду Американского общества кинооператоров (ASC Awards) в категории документального кино.

Полный список победителей премии Writers Guild Awards-2026

Лучший оригинальный сценарий - "Грешники"

Лучший адаптированный сценарий - "Одна битва за другой"

Лучший сценарий документального фильма - "2000 метров до Андреевки"

Лучший сценарий драматического сериала - "Питт"

Лучший сценарий комедийного сериала - "Студия"

Лучший сценарий нового сериала - "Питт"

Лучший сценарий для телевидения или стримингового фильма - "Глубокое покрытие"

Лучший сценарий анимации - "Если коротко"

Лучший сценарий комедийного разговора/шоу - "Last Week Tonight With John Oliver"

Лучший сценарий для детских выпусков - "Tab Time"

Лучший сценарий короткого стриминга - "The Rabbit Hole With Jimmy Kimmel"

Лучший сценарий документального шоу - "Trump’s Power & the Rule of Law"

Лучший сценарий радио/аудио документального фильма - "Jerry Lewis’ Lost Holocaust Clown Movie".

Напомним, ранее кинопремия "Actor Awards 2026" отметила лучшие актерские работы в фильмах и сериалах.

