Турция развернула F-16 и системы ПВО на Северном Кипре

Турция перебросила 6 истребителей F-16 и комплексы противовоздушной обороны (ПВО) на территорию Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
Как пояснило Министерство обороны Турции, учитывая последние события, развертывание сил началось сегодня в рамках поэтапного плана усиления безопасности в регионе.
В частности, как подчеркнули в министерстве, этот шаг существенно повысит уровень защиты ТРПК.
"После оценок, основанных на развитии событий, дополнительные меры будут приниматься, если это будет признано необходимым", - добавило министерство.
В то же время, как пишет издание Милитарный, не исключено, что эти истребители могут привлекаться к ударам по территории Ирана, а также к возможному использованию против группировок в Сирии или Ираке.
Сколько F-16
Издание отметило, что Турция имеет один из крупнейших в мире парков F-16, который насчитывает около 260 самолетов.
При этом турецкие воздушные силы страны имеют самолеты различных модификаций: от более старых Block 30 до более современных Block 50+. Большинство этих самолетов Турция изготовила на собственных мощностях по лицензии США.
Из-за сложных отношений с США Турция разработала собственную программу модернизации истребителей. Это позволяет стране самостоятельно обновлять истребители до уровня, приближающегося к новейшему Block 70 Viper.
Ситуация на Ближнем Востоке и Турция
7 марта стало известно, что Турция рассматривает возможность развертывания истребителей F-16 на Кипре. Тогда представитель Минобороны страны объяснял, что такой шаг является одной из мер, проводимых с целью обеспечения безопасности "отделенной ТРПК в условиях распространения конфликта в регионе".
Перед этим власти Турции заявляли, что противовоздушная оборона НАТО сбила иранскую баллистическую ракету, которая летела в турецкое воздушное пространство.
В свою очередь Иран отрицал, что запускал ракеты по Турции, поскольку считает эту страну "дружественной".