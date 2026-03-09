Турция развернула F-16 и системы ПВО на Северном Кипре

Страна пообещала принять дополнительные меры при необходимости.

Турция перебросила 6 истребителей F-16 и комплексы противовоздушной обороны (ПВО) на территорию Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Как пояснило Министерство обороны Турции, учитывая последние события, развертывание сил началось сегодня в рамках поэтапного плана усиления безопасности в регионе.

В частности, как подчеркнули в министерстве, этот шаг существенно повысит уровень защиты ТРПК.

"После оценок, основанных на развитии событий, дополнительные меры будут приниматься, если это будет признано необходимым", - добавило министерство.

В то же время, как пишет издание Милитарный, не исключено, что эти истребители могут привлекаться к ударам по территории Ирана, а также к возможному использованию против группировок в Сирии или Ираке.

Сколько F-16

Издание отметило, что Турция имеет один из крупнейших в мире парков F-16, который насчитывает около 260 самолетов.

При этом турецкие воздушные силы страны имеют самолеты различных модификаций: от более старых Block 30 до более современных Block 50+. Большинство этих самолетов Турция изготовила на собственных мощностях по лицензии США.

Из-за сложных отношений с США Турция разработала собственную программу модернизации истребителей. Это позволяет стране самостоятельно обновлять истребители до уровня, приближающегося к новейшему Block 70 Viper.

Ситуация на Ближнем Востоке и Турция

7 марта стало известно, что Турция рассматривает возможность развертывания истребителей F-16 на Кипре. Тогда представитель Минобороны страны объяснял, что такой шаг является одной из мер, проводимых с целью обеспечения безопасности "отделенной ТРПК в условиях распространения конфликта в регионе".

Перед этим власти Турции заявляли, что противовоздушная оборона НАТО сбила иранскую баллистическую ракету, которая летела в турецкое воздушное пространство.

В свою очередь Иран отрицал, что запускал ракеты по Турции, поскольку считает эту страну "дружественной".

