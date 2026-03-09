В Украине за неделю подешевели овощи: какие цены сейчас

В частности, снизилась стоимость картофеля, капусты и помидоров.

Оптовые цены в Украине на овощи преимущественно снижались на прошлой неделе. Так, 10 гривень потеряли помидоры, которые сейчас торгуются в диапазоне 110-125 грн/кг вместо прежних 110-135 грн/кг.

По данным аналитиков проекта EastFruit, в сторону уменьшения изменились цены и на картофель. Сейчас его предлагают к продаже по 12-14 грн/кг по сравнению с 12-15 грн/кг за неделю до этого.

Некоторые другие овощи борщевого набора тоже подешевели – это касается белокочанной капусты и моркови. Стоимость моркови снизилась с 12-15 до 10-14 грн/кг, а капуста подешевела с 9-11 до 8-11 грн/кг.

Более выгодные цены установились и на остальные виды капусты. Так, пекинской капустой торгуют по 25-30 грн/кг вместо 25-35 грн/кг. Цветная капуста подешевела с 155-165 грн/кг до 125-145 грн/кг, а брокколи потеряла больше всего – с 160-170 грн/кг до 125-135 грн/кг.

Единственной позицией среди овощей, которая существенно подорожала, стал зеленый лук – им торгуют по 190-210 грн/кг вместо 145-155 грн/кг.

В фруктовом сегменте подешевели апельсины – с 60-140 грн/кг до 55-120 грн/кг. Еще больше снизились цены на хурму – с 95-105 грн/кг до 50-70 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

На прошлой неделе украинские фермеры активно распродавали из своих хранилищ морковь. В результате овощ подешевел в среднем на 10%.

Кроме того, в начале марта 2026 года украинский рынок яблок демонстрирует заметный рост розничных цен, который уже ощущают покупатели.

