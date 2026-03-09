Россияне теперь реже атакуют FPV-дронами: Сырский назвал причину

Применение захватчиками FPV-дронов в феврале снизилось на 18%, сообщил главнокомандующий.

Силам обороны Украины удалось уменьшить объемы применения российскими оккупантами FPV-дронов на фронте в феврале. Как сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram, дальнобойными средствами DeepStrike в феврале было поражено 85 целей на российской территории.

"С учетом предыдущих периодов, мы имеем кумулятивный эффект – уменьшение общих объемов переработки нефти в РФ на 24,8%", – отметил Сырский.

Отдельно он напомнил об украинском результативном ракетном ударе по Воткинскому заводу в Удмуртии, производящему ракеты "Искандер-М", "Орешник" и другие.

Видео дня

"Кроме того, уменьшение на 18% применения россиянами FPV-дронов в феврале – вероятный эффект от поражения нами арсеналов вражеских БПЛА", – подчеркнул Сырский.

Генерал добавил, что ракетные войска Украины в феврале нанесли 228 ударов, авиация Воздушных Сил – 104. Кроме того, 293,8 тысячи боевых спецзаданий выполнено нашими БПЛА.

Дроны на войне

Как сообщал УНИАН, на Славянском направлении российские оккупанты начали активно применять аналоги украинских дронов-бомбардировщиков типа "Вампир".

3 февраля Силы обороны Украины поразили учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов российских захватчиков на временно оккупированной части Запорожской области.

