Пустые улицы и мемориальные доски: СМИ рассказали, как война Путина влияет на деревни РФ

Российское село Керчомья (Усть-Куломский район Республики Коми) никогда не было оживленным местом. В нем деревянные дома стоят вдоль неасфальтированных дорог, а зимой единственный путь в село и из него может быть почти непроходимым. Однако, как пишет The Guardian, после полномасштабного вторжения России в Украину, по словам жителей, село начало испытывать изменения.

"Когда я сейчас выхожу на прогулку, я почти никого не встречаю. За последние четыре года мое село стало безлюдным. Все мужчины воюют в Украине", - рассказала уроженка села Алина.

Как отметила глава села Ольга Булышева, 56 мужчин из Керчи воюют против Украины. Это примерно треть всех мужчин трудоспособного возраста в населенном пункте.

По ее словам, 12 из них погибли, а еще несколько считаются пропавшими без вести.

Местные жители говорят, что сейчас трудно найти работников на фермы, почту или недавно открытую небольшую хлебопекарню.

"Здесь все знают друг друга, и каждая пара рук нужна. Если теряешь одного-двух мужчин, это сразу ощущается. Село начинает редеть", - поделился Владимир, чей племянник подписал контракт и отправился на фронт.

Также некоторые люди пожаловались на рост цен на продукты, ведь россияне по всей стране начинают ощущать экономическую нагрузку в результате войны РФ против Украины.

В частности, Татьяна Попова потеряла одного сына на фронте в 2023 году. Через год женщина похоронила еще одного.

"Трудно вспоминать, как я должна была хоронить своих собственных детей", - рассказала она.

В то же время Нина Ладигина, сын которой был объявлен пропавшим без вести в Украине, недавно заявила, что до сих пор надеется на его возвращение.

Она поделилась, что во время пребывания на фронте ее сын иногда отходил в сторону и тихо плакал, когда думал, что никого нет рядом.

"Я просто хочу, чтобы он вернулся... в любом состоянии", - добавила женщина.

В The Guardian отметили, что, несмотря на потери и горе, ни один из опрошенных россиян открыто не отрицал причины Москвы для вторжения и не выражал возмущения.

Однако многие говорили о долге, повторяя ложные заявления Кремля о том, что Россия защищает себя от "неонацистов" и Запада.

"Для тех, кто остается в Керчи, война все равно проникает в повседневную жизнь, оставаясь в немногих общественных местах села. Единственная школа выставляет мемориальные доски с именами бывших учеников, погибших в Украине, а учителя теперь следуют "патриотическому" учебному плану, введенному после вторжения, который сравнивает нынешние боевые действия с жертвами России во Второй мировой войне", - подчеркивают журналисты.

В частности, глава села заявила:

"Мы гордимся тем, что наши ребята защищают Россию. Наши ребята очень храбрые. Возможно, они немного сумасшедшие, но в хорошем смысле".

Из-за пропаганды в Керчи все равно есть мужчины, которые говорят, что хотят ехать воевать против Украины. Алексей, чей брат погиб на войне в прошлом году, рассказал, что сам рассматривал возможность подписать контракт, чтобы якобы отомстить за его смерть.

"Ребята там защищают родину. Трудно оставаться здесь и просто смотреть", - цинично сказал мужчина.

Влияние войны в Украине на россиян

Ранее УНИАН писал, что думают россияне о войне в Украине. Согласно опросу, только 24% респондентов хотят продолжения военной операции, что является самым низким показателем с начала проведения этих опросов. Также 67% респондентов считают, что Москве пора вступать в мирные переговоры.

Кроме того, журналисты NYT рассказали, как село в РФ стало "символом доблести". Речь идет о Седанке, которую местные жители и посетители описывают как очень грязную на фоне величественных вулканов и красивых лесов.

В частности, губернатор Камчатской области Владимир Солодов заявил, что планирует присвоить Седанке престижный титул "Село военной доблести". Однако один из жителей населенного пункта сказал журналистам, что привлекать внимание всей страны к такому заброшенному селу будет стыдно.

