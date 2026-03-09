Утечка показала, каким будет финальный дизайн iPhone в формате 'раскладушки'

Чем ближе релиз, тем больше утечек.

Все слухи и утечки указывают на то, что Apple представит совершенно новый iPhone со складным дисплеем уже в этом году. В преддверии анонса известный инсайдер Сонни Диксон опубликовал CAD-рендеры iPhone Fold, которые, как утверждается, представляют собой финальный дизайн.

Судя по чертежам, смартфон будет выполнен в формате "книжки", подобно Samsung Galaxy Z Fold. Однако, в отличие от популярных моделей на рынке, он получит более квадратное соотношение сторон.

Сзади смартфон получит выступающий блок камер, напоминающий дизайн iPhone Air, но с двумя модулями вместо одного. Сам корпус имеет необычную форму: два угла закруглены, а два других – более прямые. Предполагается, что такой дизайн связан с особенностями механизма складывания.

Также CAD-файлы демонстрируют компоновку устройства в разложенном состоянии. На внутреннем дисплее в верхнем левом углу можно заметить точку фронтальной камеры. Отдельно показаны боковые грани устройства и внешний экран, который будет использоваться в сложенном состоянии.

Если информация подтвердится, устройство оснастят четырьмя камерами: фронтальной, внутренней и двумя основными. Вместо Face ID у него будет Touch ID в боковой кнопке, а вместо физического лотка для "симки" – eSIM-технология.

Что касается названия, то изначально в сети модель называли iPhone Fold. Однако накануне обозреватель Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple планирует развивать бренд Ultra в своих девайсах и будущий складной смартфон будет называться iPhone Ultra.

Релиз первого iPhone c гибким экраном ожидается осенью 2026 года в рамках линейки iPhone 18, при этом обычная базовая модель 18 может выйти позже. По разным оценкам, устройство может стоить от 2000 до 2400 долларов.

