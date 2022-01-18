В Киеве в IT-компанию не взяли на работу айтишника Богдана Мельника, поскольку он не захотел во время общения с членами команды в столичном офисе переходить с украинского языка на русский.
Женщина-рекрутер компании моментально завершила переговоры с претендентом на должность после того, как он отказался использовать русский, говорится в сюжете ТСН.
"Практически был назначен следующий этап собеседования, но в конце рекрутер решила отметить..., как я общаюсь на русском языке. И собственно с этого и начался такой вот интересный разговор...", – сказал айтишник.
Мельник также показал скриншот переписки с рекрутером. В одном из сообщений собеседница написала, что общение внутри команды происходит преимущественно на русском языке.Читайте такжеУбийство спортсмена-чемпиона в Киеве "из-за языка": подозреваемому суд избрал меру пресечения
"...После его отказа общаться с коллегами на русском, переговоры завершила моментально", – отметили журналисты.
IT-специалист подчеркнул, что рекрутер показала политику всей компании.
Напомним, в конце октября стало известно о похожем инциденте – житель Киева Антон Капелюшный пожаловался, что ему отказали в собеседовании в IT-компании "TechExpace", поскольку он говорит на украинском языке.