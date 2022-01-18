Айтишник сказал, что рекрутер компании завершила с ним переговоры, когда он отказался использовать русский во время общения с сотрудниками.

В Киеве в IT-компанию не взяли на работу айтишника Богдана Мельника, поскольку он не захотел во время общения с членами команды в столичном офисе переходить с украинского языка на русский.

Женщина-рекрутер компании моментально завершила переговоры с претендентом на должность после того, как он отказался использовать русский, говорится в сюжете ТСН.

"Практически был назначен следующий этап собеседования, но в конце рекрутер решила отметить..., как я общаюсь на русском языке. И собственно с этого и начался такой вот интересный разговор...", – сказал айтишник.

Мельник также показал скриншот переписки с рекрутером. В одном из сообщений собеседница написала, что общение внутри команды происходит преимущественно на русском языке.Читайте такжеУбийство спортсмена-чемпиона в Киеве "из-за языка": подозреваемому суд избрал меру пресечения

"...После его отказа общаться с коллегами на русском, переговоры завершила моментально", – отметили журналисты.

IT-специалист подчеркнул, что рекрутер показала политику всей компании.

Напомним, в конце октября стало известно о похожем инциденте – житель Киева Антон Капелюшный пожаловался, что ему отказали в собеседовании в IT-компании "TechExpace", поскольку он говорит на украинском языке.

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