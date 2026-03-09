'Решаем и этот проблемный вопрос': Сырский заявил о дефиците бронетехники на фронте

Главный источник поступления военной техники – это восстановление и ремонт собственными силами.

Проблемный вопрос нехватки бронетехники на фронте решается. Об этом Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил в Telegram.

"Во время моих поездок в войска многие командиры бригад обращаются с просьбой помочь бронетехникой. Решаем и этот проблемный вопрос. В феврале несколько улучшилась тенденция по получению международной военной помощи", - отметил Сырский.

Однако, по его словам, основным источником поступления военной техники остается ее восстановление и ремонт собственными силами.

"В феврале этот показатель вырос по сравнению с январем почти на четверть", - сообщил Сырский.

На войне в Украине классическая артиллерия и танки отошли на второй план

По данным издания The Telegraph, дешевые FPV и любительские БПЛА украинских Сил обороны стали главной ударной силой войны, изменяя тактику боя и психологию фронта. После четырех лет полномасштабной войны России против Украины классическая артиллерия и танки отошли на второй план.

На поле боя доминируют дроны, которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, отвечают за 80% ежедневных потерь российских сил.

