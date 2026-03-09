УНИАН покажет сериал 'Острые козырьки', премьера уже сегодня

Уже сегодня, 9 марта, на телеканале УНИАН.Сериал состоится премьера легендарной криминальной драмы "Острые козырьки". Сериал, который впервые вышел на экраны в 2013 году, быстро стал мировым феноменом и завоевал миллионы поклонников в разных странах. История завершилась шестым сезоном в 2022 году, однако интерес к ней не угасает и сегодня.

"Острые козырьки" рассказывают о влиятельной бандитской семье Шелби, живущей в послевоенном Бирмингеме. Под руководством амбициозного Томаса Шелби, вернувшегося с фронтов Первой мировой войны, семейный клан проходит путь от уличных преступников до могущественных бизнесменов и политических игроков. Главную роль в сериале сыграл Киллиан Мерфи.

Мы подготовили ряд интересных фактов об этой криминальной драме:

Тысячи сигарет в кадре

За время съемок сериала использовали более 3000 сигарет, сотни выкурил Киллиан Мерфи. Впрочем, сигареты были травяными – без никотина и табака, поэтому не вызывали зависимости.

Съемки проходили не в Бирмингеме

Хотя события сериала разворачиваются в Бирмингеме, съемки проходили преимущественно в Ливерпуле и Манчестере. Причина в том, что большая часть исторической застройки Бирмингема не сохранилась.

Вдохновлено реальными событиями

Автор и шоураннер сериала Стивен Найт черпал вдохновение из истории своей семьи, которая жила в Бирмингеме в 1920-х годах. Банда Peaky Blinders – тоже реальная, правда, она действовала в городе в 1880-1910-х годах.

Киллиан Мерфи – не единственный вариант

Изначально сценарист Стивен Найт рассматривал на роль Томаса Шелби другую звезду – Джейсона Стэйтема.

Не сериалами едиными

До того как прославиться благодаря "Острым козырькам", Стивен Найт был одним из создателей популярного телевизионного шоу "Кто хочет стать миллионером?".

Не пропустите все сезоны культового сериала "Острые козырьки" на телеканале УНИАН.Сериал с сегодняшнего дня, 9 марта, ежедневно в 22:30.

Кроме того, в скором времени Netflix представит полнометражный фильм "Острые козырьки: Бессмертный" с Киллианом Мерфи в главной роли. Картина выйдет на платформе 20 марта 2026 года.

