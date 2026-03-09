'Это сложная тема': брат Паперной ответил, общается ли он с ней во время войны

Вячеслав ранее отмечал, что писал Антонине в начале полномасштабного вторжения.

Украинский актер Вячеслав Хостикоев рассказал об отношениях с двоюродной сестрой Антониной Паперной, которая живет в РФ.

Ранее он отмечал, что писал ей сообщения в начале полномасштабной войны. Однако Антонина не отвечала ему и до сих пор публично не выражает свою позицию. По словам Хостикоева, с тех пор ничего не изменилось.

"К сожалению, мы не общаемся. Хотя я бы очень хотел. Я не знаю всех обстоятельств ее жизни. Но я брат, я здесь, в Украине. И мне естественно хотелось бы слышать от сестры какие-то слова, видеть какую-то позицию, понимать, что она думает. Но я также понимаю, что там, где она находится, любое слово может иметь последствия. И, возможно, именно поэтому молчание – это тоже ее способ выживания. Я пытался писать ей – еще до того интервью. Ответа не было", – подчеркнул актер в интервью OBOZ.UA.

Видео дня

Вячеслав добавил, что эта тема для него остается сложной. Однако он не против все же поговорить с двоюродной сестрой, если будет возможность.

"Для меня она – та самая сестра, с которой мы летом бегали на даче, играли, смеялись. И в этом смысле внутри меня ничего не изменилось. Я думаю, что где-то глубоко и для нее тоже. Это очень сложная тема. Здесь нет простых ответов. Есть война, есть обстоятельства, есть давление, есть страх. И на фоне всего того, что сейчас происходит в стране – потерь, трагедий, борьбы – история нашей семьи выглядит лишь фрагментом. Самое главное сейчас – чтобы закончилась война. Чтобы мы выстояли. Чтобы было меньше жертв и больше возможностей защищаться. А все остальное… Будет возможность поговорить – я готов", – отметил Хостикоев.

Напомним, Антонина Паперная – это старшая дочь актрисы Ольги Сумской. В 2015 году она вышла замуж за российского актера Владимира Яглича и осталась жить в Москве. У супругов есть двое общих детей.

Напомним, ранее Антонина Паперная, которая живет в РФ, впервые за долгое время вышла на связь.

Вас также могут заинтересовать новости: