'Ощадбанк' мог подвергнуться хакерской атаке: приложение не работает

Около 10:00 сработали протоколы безопасности банка.

"Ощадбанк" сообщил о временной остановке электронных сервисов из-за подозрения хакерской атаки.

"Сегодня, 9 марта, около 10:00 утра сработали протоколы безопасности Ощадного банка из-за подозрения в осуществлении DDoS-атаки. Из-за этого серверы банка были временно отключены", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

В настоящее время продолжается техническая проверка всех систем. В банке отметили, что в течение ближайшего часа все электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме. На момент написания новости работа сервисов еще не была восстановлена.

5 марта в Венгрии похитили семерых сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями. Сотрудники финучреждения управляли двумя банковскими автомобилями, курсировавшими между Австрией и Украиной, и перевозили наличные в рамках регулярных услуг между государственными банками. Задержанных украинцев обвинили в отмывании денег.

Председатель правления банка Юрий Кацион заявил, что "Ощадбанк" будет защищать свои интересы и интересы своих работников, безосновательно задержанных в Венгрии, во всех международных инстанциях.

6 марта незаконно задержанные сотрудники службы инкассации "Ощадбанка" пересекли украинскую границу и вернулись домой. При этом автомобили и ценности все еще остаются незаконно задержанными. В "Ощадбанке" заявили, что будут защищать свои права и добиваться возвращения ценностей, в частности, банк обратится к одной из ведущих международных компаний для проведения независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей.

