Почти лето: в Украине на неделе ожидается до +18°

В течение всей недели осадков в Украине не ожидается, а солнца будет много.

Ближайшая неделя принесет в Украину роскошное весеннее тепло. Температура по всей старне будет подниматься до +10°...+15° и даже +18°. В первой половине недели по ночам еще ожидается легкий морозец, но уже с четверга даже в темное время суток будет "плюс". Существенных осадков не ожидается, по всей стране будет переменная облачность с большим количеством солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 9 марта, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Самая высокая температура будет на западе страны, +11°...+15°, на Закарпатье - до +17°. На остальной территории термометры покажут +10°...+13° и только на северо-востоке ожидаются более сдержанные +6°...+10°.

10 марта по всей Украине станет теплее. Столбики термометров покажут роскошные +11°...+15°, на западе - до +17°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

Видео дня

В среду, 11 числа, в Украине продолжится спокойная весенняя погода без осадков и с большим количеством солнца. Температура днем ожидается от +11° до +15°, на западе и в Приазовье - до +15°...-17°.

В середине недели, 12 марта, облачность в Украине станет немного гуще, но осадков все равно не ожидается. Практически по всей стране воздух прогреется до +11°...+16°, на западе - до +17°...+18°.

Перед выходными, 13 марта, погода в Украине останется без изменений. По всей старне будет сухо, переменная облачность. Температура днем +12°...+16°, на западе - до +17°...+18°.

На выходных, 14 и 15 марта, погода в Украине существенно не изменится. Теплее всего будет на западе, а самая свежая погода ожидается на северо-востоке страны. Осадков в эти дни также не ожидается.

Вас также могут заинтересовать новости: