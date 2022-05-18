Городские власти решили, что теперь русскому языку не место в украинских школах.

В школах Житомира ученики больше не будут изучать русский язык.

Об этом заявил городской председатель Сергей Сухомлин.

"Русскому языку в украинской школе не место. При необходимости, устроим в школах групповые или индивидуальные консультации для понимания терминологии", – пояснил он.

В то же время с 1 июня городские власти планируют запустить языковые лагеря для детей, которые переехали в Житомир из восточных регионов, для улучшения уровня украинского.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля мэр Житомира Сергей Сухомлин предложил с 1 сентября больше не набирать в школах города классы по изучению русского языка.

"Я все же хочу, чтобы с 1 сентября мы уже не набирали в наших школах классы по изучению русского языка. Мы видим, что этот язык еще лет 20-30 для наших детей не понадобится", - заявил он тогда.

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