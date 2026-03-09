Силы обороны контролируют часть Гуляйполя, - Волошин

В то же время российские захватчики провели минирование части территории, чтобы не дать украинским защитникам осуществлять контратакующие действия.

Российские захватчики пытаются охватить Гуляйполе и вытеснить из города украинских защитников. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телеканала "Суспільне".

В частности, на Гуляйпольском направлении бои сосредоточены в основном возле города и в самом городе Гуляйполе. Силы обороны Украины находятся в части города.

"Возле Гуляйполя противник пытается с юга охватить этот город и продвинуться в сторону Железнодорожного. И сейчас в Железнодорожном мы ежедневно фиксируем по полтора-два десятка боевых столкновений", - отметил Волошин.

Вместе с тем, он добавил, что на Гуляйпольском направлении дальше к западу находится населенный пункт Чаривное и противник пытается продвинуться к нему через Мирное. В этом районе зафиксировано значительное количество боевых столкновений.

"Что касается Гуляйполя, там есть наши подразделения, но противник заминировал часть территории, чтобы не дать нам проводить контратакующие действия. Поэтому мы удерживаем определенную часть районов города. Кроме того, противник пытается и с севера обойти, проводя штурмовые действия возле населенного пункта Зеленое, и еще севернее - возле населенного пункта Доброполье. То есть, враг стремится выйти на границу реки Гайчур, и чтобы Гуляйполе не осталось в тылу - он пытается вытеснить оттуда Силы обороны Украины", - подчеркнул Волошин.

По словам спикера, оккупанты активно используют авиацию и наносят удары корректируемыми авиационными бомбами.

Ситуация в Гуляйполе - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов заявил, что город Гуляйполе почти оккупирован.

Впрочем, добавил он, "это часть общего замысла", и в ближайшее время "все поймут, почему именно так идет ход". По его словам, планы врага разрушены.

"Противник рассматривает Запорожское направление как следующее направление влияния на Вооруженные силы. Чем это обусловлено? Во-первых, Запорожье является очень мощным промышленным городом. И очевидно, что влияние на сам город будет иметь существенные последствия для промышленности, для нашего государства и для устойчивости Вооруженных сил", - отметил Филатов.

