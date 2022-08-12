Русский язык из столичных школ исчезнет уже 1 сентября.

В школах Киев в новом учебном году решили полностью отказаться от русского языка.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской госадминистрации, которую обнародовал общественный деятель, юрист-международник Андрей Смолий.

"В новом учебном году школьные программы не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка как предмета, или факультативно", - говорится в документе.

"В Киеве в школах больше не будет изучаться язык оккупанта, а также не будет обучения московской... Надеюсь так и будет. С 1 сентября будем отслеживать ситуацию", - прокомментировал он решение властей Киева.

Как сообщал УНИАН, 25 июля власти Львовской области приняли решение отменить классы с русским языком обучения в школах.

"Классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области. Были еще в прошлом году третьи, четвертые классы в трех школах", - прокомментировал тогда советник председателя Львовской областной военной администрации Олег Радик.

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