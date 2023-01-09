В 2014 году русский язык неважным считало абсолютное меньшинство - 9%.

Большинство опрошенных граждан Украины (58%) больше не считают русский язык важным для Украины.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу Владимира Кулика (в рамках гранта Канадского института украинских студий). Результаты исследования опубликованы в издании "Збруч".

Социологи спросили у респондентов, считают ли они важными для граждан Украины украинский и русский языки – и если да, то почему. Это были два отдельных вопроса со своими списками возможных причин, которые отражают распространенные общественные представления о том, какую роль эти языки выполняют.

Видео дня

Согласно результатам опроса в декабре 2022 года, если сравнивать с аналогичным опросом в 2014 году, наблюдается резкое увеличение доли людей, которые считают русский язык вообще неважным: сейчас их аж 58%, тогда как в 2014-м было 9%. Примечательно, что так считают даже 46% жителей юга и востока и 35% людей, которые сами общаются преимущественно на русском, но, очевидно, не считают это причиной не поддерживать сужение его общественного обращения.

При этом, из тех, кто все еще считает русский язык важным, больше всего респондентов назвали его роль как "языка, который в Украине почти все понимают" и "языка большинства людей в восточных областях Украины". Так ответили по 14% респондентов. Восемь лет назад первую роль назвали как причину важности 59%, а вторую – 31%.

Еще 7% считают важной роль русского как языка общения между гражданами СНГ", а его важность как самого распространенного языка бизнеса и языка выдающихся произведений литературы и искусства признают лишь 4%.

Вместе с тем, в 2022-м за то, что "украинский язык должен быть основным во всех сферах общения", высказались 80%, а за то, что "Украина должна быть двуязычной страной" – только 15%. Преимущество украинского во всех сферах поддерживают даже большинство жителей востока и юга (66%) и русскоязычных (57%).

Кроме того, результаты опроса показали, что в декабре 2022-го года 41% респондентов ответили, что общаются только на украинском языке, еще 17% опрошенных ответили, что "в большинстве ситуаций" общаются на украинском. Зато только на русском говорят 6%, а преимущественно на русском – 9% (еще 24% сказали, что употребляют оба языка "в равной степени").

По сравнению с 2017-м доля полных и подавляющих украиноязычных граждан увеличилась на 8%, а доля русскоязычных уменьшилась аж на 11%. Еще больше поражает региональное распределение: даже на востоке и юге, судя по ответам, украиноязычных теперь не меньше, чем русскоязычных (29% против 27%).

Также опрос показал, что дома с семьей только на украинском общаются 50% респондентов, преимущественно на украинском – 12%, на обоих языках поровну – 19%, только или преимущественно на русском – 16%, на других языках – 2%. Это существенное изменение против 2017 года, когда только или преимущественно на украинском общались 51%, а только или преимущественно на русском – 25%.

Кроме того, не менее важное изменение заключается в том, что теперь на работе или учебе общаются на украинском не меньше, чем дома, а даже немного больше: об употреблении только или преимущественно его заявили 68% работающих, а русского – 11%.

Как проводился опрос

Опрос проводился 4-27 декабря 2022 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опрошено 2005 респондентов, которые в это время жили на территории Украины (в пределах, подконтрольных украинской власти до 24 февраля 2022 года). Максимальная погрешность результатов опроса составляет 2,4%.

Изучение русского языка в Латвии

Министерство образования и науки Латвии с 2026-2027 учебного года введет порядок, при котором вторым иностранным языком во всех школах может быть только один из языков стран-членов ЕС или иностранный язык, изучение которого регулируют межправительственные договоры в сфере образования. Это означает, что русский язык как второй иностранный в школах больше не будут учить, поскольку он не является официальным языком ЕС и не фигурирует в соответствующих международных договорах.