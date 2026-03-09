Астероиды могут обмениваться камнями и пылью миллионы лет: ученые поразили открытием

Это они могут делать во время медленных, мягких столкновений.

Ученые обнаружили, что двойные астероидные системы не являются статическими, а наоборот динамическими. По словам исследователей, астероиды с небольшими спутниками могут обмениваться камнями и пылью во время медленных, мягких столкновений, и этот процесс длится миллионы лет. Об этом пишет Interesting Engineering.

"Эти взаимодействия действуют как космические снежки, постепенно изменяя поверхность и структуру орбитальных тел. Изображения, полученные с помощью DART, позволили астрономам наблюдать эти обмены с беспрецедентной детальностью, обнаружив, что даже небольшие спутники могут играть чрезвычайно важную роль в эволюции астероидов", - объясняют в материале.

Также понимание этого процесса помогает ученым лучше прогнозировать поведение астероидов возле Земли и дает представление о ранней Солнечной системе, где такие взаимодействия, вероятно, способствовали распределению материалов в космосе.

Благодаря космическому аппарату DART NASA ученые зафиксировали спутники астероидов в действии, обнаружив первые прямые доказательства естественного перемещения камней и пыли от одного астероида к другому.

"Сделанные непосредственно перед столкновением DART с Диморфом (небольшой природный спутник астероида 65803 Дидим - УНИАН) в 2022 году, фотографии показывают яркие полосы в форме веера на поверхности спутника, что является признаком столкновений с низкой скоростью", - подчеркнули в издании.

Сначала ученые сомневались, являются ли эти полосы ошибками камеры или обработки, однако тщательный анализ подтвердил, что они были вызваны медленно движущимся материалом, как "космические снежки".

Поэтому анализ изображений миссии DART стал уникальным вызовом для исследователей. Из-за того, что космический корабль приближался к Диморфу почти по прямой траектории, освещение и перспектива почти не менялись, что затрудняло различие реальных особенностей от визуальных артефактов.

"Чтобы подтвердить подлинность следов, команда тщательно проследила их до единой области вблизи края спутника - вдали от зоны, на которую непосредственно падал солнечный свет", - добавили в материале.

Такое картографирование показало, что веерообразные следы были не просто иллюзией, вызванной освещением, а четким доказательством медленного перемещения материала между астероидом и его спутником, так называемыми "космическими снежками", которые свидетельствуют о динамичной природе двойных астероидных систем.

Ранее орбита астероида, угрожавшего Земле, была уточнена. В ходе нового исследования ученые смогли окончательно исключить возможность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году.

Также исследование показало, что микробы могут "путешествовать" между планетами с обломками астероидов. Отмечается, что эта гипотеза известна как литопанспермия – она предполагает распространение жизни через метеориты и планетарные обломки.

