Skyrim, FIFA и Silent Hill: названы 12 финалистов Зала Славы Видеоигр в 2026 году

Национальный музей игр (The Strong National Museum of Play) объявил 12 игр-финалистов, претендующих на внесение в Зал славы видеоигр в 2026 году. В этот список ежегодно попадают проекты, оказавшие значительное влияние на индустрию или массовую культуру, пишет GameSpot.

В нынешнем перечне 12 проектов разных эпох – от аркадной классики 80-х до современных онлайн-хитов и мобильных феноменов. Список формировался с учетом отзывов игроков, однако финальное решение будет принимать жюри. Имена новых участников Зала славы объявят 7 мая.

Номинанты на попадание в Зал славы видеоигр за 2026 год

Angry Birds . Мобильная игра финской студии Rovio Entertainment вышла в 2009 году и стала мировым хитом, набрав миллиарды загрузок. В 2023 году компанию и права на франшизу приобрела Sega.

Dragon Quest. Классическая RPG 1986 года от Chunsoft, известная своим сюжетом и музыкой. Игра оказала огромное влияние на развитие жанра и на такие проекты, как Final Fantasy.

FIFA. Футбольный симулятор от EA Sports, вышедший в 1993 году. Хотя позже компания прекратила сотрудничество с FIFA, серия продолжила существование под брендом EA Sports FC.

Frogger . Аркадный хит от Konami. Игрок управляет лягушкой, которая должна пересечь оживленное шоссе и реку. Сейчас это одна из самых знаковых и узнаваемых видеоигр всех времен.

Galaga. Космический аркадный шутер – продолжение Galaxian. Игра получила множество портов на ПК, консоли и мобильные устройства.

League of Legends. MOBA-игра от Riot Games начиналась как фанатский проект, но со временем стал глобальным киберспортивным феноменом с миллионами игроков по всему миру.

Mega Man . Платформенный экшен от Capcom, впервые вышедший на NES. Франшиза получила множество продолжений и разошлась тиражом более 44 млн копий.

PaRappa the Rapper . Один из первых ритм-игр от студии NanaOn-Sha и издателя Sony Interactive Entertainment. Проект вдохновил целый жанр музыкальных игр, включая Guitar Hero и Rock Band.

RuneScape . Онлайн-MMORPG, запущенная в 2001-ом году. За это время в игре было создано более 300 млн аккаунтов, а пользователи подключались из 150 стран.

Silent Hill . Хоррор от Konami, который стал культовым благодаря мрачной атмосфере, 3D-графике и необычной камере. Франшиза получила много сиквелов и экранизаций.

The Elder Scrolls V: Skyrim . Ролевая игра Bethesda, ставшая одним из самых успешных RPG-проектов. Игра вышла в 2011 году и была портирована практически на все современные платформы. Продолжение – The Elder Scrolls VI – пока находится в разработке.

Tokimeki Memorial . Еще один проект от Konami. Игра помогла популяризировать жанр dating sim, но официально так и не была выпущена за пределами Японии.

