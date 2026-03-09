В Украине хотят изменить подход к оформлению декретных отпусков

Неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 3 лет сохраняется.

В проекте нового Трудового кодекса предусмотрено введение оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком общей продолжительностью четыре месяца, который будет предоставляться поровну обоим родителям. Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что декретный отпуск в Украине планируют сократить с нынешних трех лет до четырех месяцев. Однако, согласно сообщению Минэкономики, такая информация некорректна.

В ведомстве подчеркнули, что проект нового Трудового кодекса предусматривает только введение нового оплачиваемого отпуска продолжительностью в четыре месяца, который родители могут использовать до достижения ребенком 8 лет. При этом каждый родитель имеет индивидуальное право на два месяца декретного отпуска, а одинокая мать или одинокий родитель может использовать всю продолжительность – четыре месяца. В то же время неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 3 лет сохраняется.

Документ также предусматривает минимальный ежегодный отпуск в 28 дней, дополнительные отпуска за вредные условия труда и сохранение неиспользованных отпусков.

"Для тех, у кого отпуск сейчас больше, чем 28 дней, ничего не изменится. В то же время основной ежегодный отпуск не может быть меньше 28 дней. При этом неиспользованные отпуска, приобретенные до вступления в силу Кодекса, сохраняются и предоставляются и компенсируются по старому порядку", - говорится в разъяснении.

В проекте указано, что ежедневный отдых должен составлять не менее 12 часов, еженедельный - не менее 42 часов. Документ регулирует сверхурочную работу, устанавливая предельные сроки и повышенную оплату.

Кроме этого, проект Трудового кодекса уточняет процедуру увольнения во время больничного или отпуска и порядок финального расчета, впервые вводит фундаментальное право на свободу объединения и коллективные переговоры, определяя профсоюзы как субъекта трудовых отношений. Также устанавливаются четкие правила видеонаблюдения и мониторинга рабочей корреспонденции, учитывающие право на частную жизнь и семейную жизнь.

Пособие по уходу за ребенком в Украине

С 1 января 2026 года в Украине действует новый порядок выплат государственной помощи семьям с детьми. Отныне при рождении ребенка родителям выплачивают единовременное пособие в размере 50 000 гривень.

Также предусматривается выплата по программе "єЯсла", которая является поддержкой для ухода за ребенком от 1 до 3 лет. Выплаты в размере 8 000 грн в месяц будут предоставляться тем, кто начал работать на полный рабочий день после достижения ребенком одного года.

Пособие по уходу до достижения ребенком одного года составит 7 000 гривень в месяц. Кроме того, предусматривается выплата 7 тысяч гривень в месяц в связи с беременностью и родами для незастрахованных беременных женщин.

