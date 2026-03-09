Важно знать символику подарков, чтобы не обидеть людей в их праздник.

Во многих культурах дарение подарков ассоциируется с разными приметами. Одна из известных связана с тем, можно ли дарить часы близким. Сейчас молодеж относится к этому скептически, но такое представление все еще встречается и влияет на выбор подарков. При этом есть несколько причин, почему часы считаются плохим подарком.

Разберемся, кому можно дарить часы на день рождения, а кому – нет, и от чего это зависит.

Почему нельзя дарить часы на праздники – значение приметы

Тот факт, что в праздничные дни нельзя дарить часы – примета, известная во многих культурах, и объясняется она по-разному. Прежде всего часы символизируют течение времени и напоминают о его неумолимости. Поэтому такой подарок иногда воспринимается как намек на ограниченность человеческой жизни или даже как пожелание скорого конца.

В Европе существует и другое объяснение тому, почему нельзя дарить часы на день рождения. Некоторые считают, что стрелки часов похожи на ножи, а согласно старинным поверьям, дарить острые предметы нельзя, потому что они якобы режут дружбу или любовь и приводят к ссорам.

В странах Восточной Азии примета имеет еще более серьезное значение. На китайском языке выражение о дарении часов созвучно фразе "провожать на похороны", поэтому такой подарок может считаться угрозой.

И даже в народных представлениях славян издавна существует мнение, что подаренные часы могут стать причиной разлуки. Считается, что после такого подарка отношения между дарителем и получателем будут постепенно ухудшаться, пока не закончатся расставанием. Поэтому у нас часы не советуют дарить любимым и друзьям.

Особое значение примета приобретает в праздники. Например, о том, можно ли дарить часы на день рождения, часто вспоминают даже не из-за древних предрассудков, а из соображений этикета: такой подарок может напомнить о возрасте, что, и без скрытой символики, покажется неуместным для именинника.

Аналогичное объяснение касается и того, можно ли дарить часы на Новый год. Даже люди далекие от суеверий вряд ли хоть раз в жизни не чувствовали "особую" символическую атмосферу последнего и первого дней в календаре. Мы часто подмечаем вполне обычные события и говорим, полушутя: "впервые это произошло в этом году". Так что в это особо чувствительное время подаренные часы могут навевать страшные или неприятные мысли.

В общем, примета о часах уходит корнями в далекое прошлое и связана с символикой времени и разными поверьями. Верить в нее или нет – дело каждого, но порой даже люди не суеверные могут обидеться, посчитав, что это намек на какие-то негативные черты их характера или возраст. А понимая, насколько к этой теме восприимчивы женщины, более актуальный на сегодня вопрос – можно ли дарить часы девушке на 8 Марта – будет излишним.

