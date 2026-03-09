'Ты же не за какую-то Камбоджу воюешь': комбриг резко ответил тем, кто 'устал' от фронта

Он подчеркивает, что противник такую "усталость" обязательно использует в свою пользу.

На войне нет слова "устал", ведь украинские бойцы воюют за себя и свою семью, и противник такую "усталость" обязательно использует в свою пользу. Об этом рассказал комбриг 66 омбр Ростислав Силивакин ("Крот") в интервью "Новинарне".

Он подчеркивает, что ему больно видеть, как некоторые офицеры говорят, что устали:

"Что значит устал? Ты что, воюешь за какую-то Камбоджу?… Ты воюешь за существование себя и своей семьи, и других гражданских людей", – говорит он.

Комбриг добавил, что нужно стиснуть зубы, научиться бороться со своей усталостью и выполнять задачи, ведь противник "не простит того, что мы устали".

"На войне нет "устал", на войне есть: если ты способен – значит, ты обязан. Несмотря на то, как там ведут себя другие", – подчеркивает он.

Он рассказал, что еще будучи командиром батальона, настраивал своих военнослужащих, "что у нас нет шансов выжить, что мы в любом случае умрем, поэтому наша задача – убить максимальное количество противника и обеспечить, пока наше государство проведет мобилизацию".

И если об этом говорить день за днем, люди начинают это нормально воспринимать, отмечает он:

"Поэтому когда дело дошло до выполнения боевых задач, мало кого волновала его жизнь – у всех на первом месте стояло выполнение задачи. Начиная от большинства рядовых – заканчивая командирами рот и командиром батальона. И это влияло на боевой дух. Никто не жаловался, что он устал воевать".

Проблема СЗЧ в Украине

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса отмечал, что СЗЧ в основном связано с попыткой избежать мобилизации, а не для перевода в другую часть.

Командир 1 отдельного штурмового полка (ОШП) Дмитрий (Перун) Филатов отмечает, что среднестатистический портрет штурмовика за последние пару лет – это человек, который не горел желанием защищать свою страну.

В то же время он добавил, что из всей массы людей, которые вчера были "уклонистами", 10% – это будущие лидеры, командиры. Их мировоззрение, восприятие, психоэмоциональное состояние настолько трансформируется, что они сами себя не узнают через полгода.

