Почти +20°: синоптик заявил о приходе настоящей весны в Украину

На этой неделе в Украине ожидается очень теплая и солнечная погода. Температура местами будет повышаться почти до +20°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчиса на портале "Метеопрог".

"Можно с уверенностью говорить о наступлении настоящей солнечной весны и начале вегетации многих растений", - говорит синоптик.

По его данным, ожидается сухая и теплая погода с высокими дневными температурами и слабым ветром по всей Украине.

"До конца недели осадков не предвидится, только ночью и утром местами возможно возникновение слабого тумана, который с первыми лучами утреннего солнца быстро рассеется", - говорит Кибальчич.

Также в ночные часы местами еще будут наблюдаться кратковременные приморозки, особенно в пониженных участках местности и в Карпатах.

Погода 9 марта

В понедельник на погоду в Украине будет влиять антициклон, поэтому по всей стране будет малооблачно и сухо. Ветер 3 - 8 м/с. Днем термометры покажут +8...+13 °С, а в западной части местами до +15 °С.

Погода 10 марта

"Во вторник, 10 марта, ожидается дальнейшее потепление и отсутствие осадков по всей Украине", - прогнозирует синоптик.

Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер 5 - 10 м/с. Температура ночью опустится до -2...+3 °С, днем +11...+16 °С, а в западной части местами разогреется до +17...+19 °С.

Погода 11 марта

В среду период теплой и устойчивой погоды продолжится. Осадков по всей стране не ожидается, а небо будет малооблачным. Ветер 5 - 10 м/с. Ночью термометры покажут -2…+3 °С, днем +12…+17 °С, а в западной части +14…+19 °С.

Весна в Украине

В Украине с наступлением теплой погоды уже начали появляться первые цветы. В частности, на западе Украины наблюдается настоящее чудо природы. В частности, началось цветение подснежника, шафрана, белоцвета, эритрония, первоцвета. Также не отстают экзотические растения.

