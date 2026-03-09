Украинский актер-воин закрутил новый роман после развода

Его избранница рассказала подробности их отношений.

Известный украинский актер-воин Максим Девизоров закрутил новый роман после развода.

Не секрет, что звезда "Первых ласточек" в 2022 году женился на актрисе Светлане Гордиенко. Однако через два года супруги официально завершили свои отношения, а позже стало известно, что бывшая жена актера родила ребенка от другого мужчины. Некоторое время Максим не комментировал свою личную жизнь, но на днях его новая избранница - актриса Полина Нестерова призналась, что они вместе.

"Поскольку это военный человек, я не хочу об этом говорить. Это даже, во-вторых, а во-первых, это единственный в моей жизни сейчас остров безопасности. Я к этому отношусь очень и очень нежно, потому что действительно мало кто за тебя порадуется", - подчеркнула Нестерова в проекте "Ближче до зірок".

Сколько пара в отношениях - она не указала. Однако Полина добавила, что уже готова к детям, но пока из-за постоянного стресса откладывает этот вопрос.

"Я очень семейный человек, я очень хочу детей. Я бы хотела, возможно, даже сейчас детей. Но сейчас я прохожу курс лечения и определяю для себя, насколько кортизол влияет на женское здоровье, фертильность, возможность забеременеть. Поэтому, если говорить с точки зрения ответственности, то я очень хочу детей, но когда это будет безопасно прежде всего для моего ребенка", - отметила актриса.

Напомним, ранее Максим Девизоров рассказал о службе в ВСУ и о том, какие задачи выполняет.

