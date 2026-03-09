Украинские дроны-перехватчики могут не помочь на Ближнем Востоке, - Дикий

Украина не потеряет от продажи самих дронов, однако может возникнуть проблема со специалистами.

Большинство моделей дронов-перехватчиков, которые выпускает Украина, не имеют совершенного машинного зрения. Поэтому для их управления необходимы хорошо обученные операторы, которых нет на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV.

"Хорошо обученных операторов, кроме буквально нескольких инструкторов, мы себе не можем позволить отправить на Ближний Восток. Но я думаю, что те, кто сейчас бросился, как на горячие пирожки, на наши дроны, они упрутся в то, что это без нормального количества обученных операторов не настолько эффективно. И им придется делать параллельно две вещи. Под руководством наших инструкторов налаживать школы операторов, или интегрировать на наши дроны какой-то, возможно, не наш, возможно, западный машинное зрение", – пояснил Дикий.

В то же время он отметил, что продажа самих дронов не приведет к ухудшению ситуации для Украины.

"У нас недозагружены производственные линии, потому что не хватает денег выкупать. В данном случае как раз экспортные заказы – это не отрывать от себя, а наоборот – еще и помочь масштабироваться, помочь вырасти этим нашим производствам", – отметил Дикий.

В то же время на примере Украины эксперт объяснил, что дроны-перехватчики не являются панацеей для решения всех проблем с "Шахедами". По его словам, в Украине зенитные БПЛА не заменили полностью ни ЗРК, ни мобильные огневые группы.

"Но между ними они нишу заняли. И эта ниша достаточно большая и довольно широкая. Это и по высотам, и по скорости тех объектов, которые они перехватывают. То есть у них есть ограничения и по высоте, и по скорости, но очень значительный класс объектов они перехватывают дешево и относительно эффективно", – пояснил Дикий.

Помощь Украины Ближнему Востоку: что известно

Ранее о том, что Украина уже отправила свои войска для помощи в защите военных баз США в Иордании, рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, взамен Киев рассчитывает, что Ближний Восток предоставит дипломатическую поддержку в подталкивании России к прекращению огня.

В то же время командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко отмечает, что продажа оружия за границу - это в хорошем смысле подсаживание на "иглу" потенциальных стран-партнеров к постоянному сотрудничеству и взаимодействию с нашей страной в военном плане.

