В мае 2026 года пенсия по инвалидности I группы сохранится, а ее размер по-прежнему будет зависеть от индивидуальных факторов.

Пенсия по инвалидности I группы в Украине с 1 мая 2026 года зависит от разных факторов, но прежде всего важно понимать, о какой именно выплате идет речь – гражданской или военной. Для гражданских сумма связана в первую очередь с пенсией по возрасту и, следовательно, зависит от индексации. Для военнослужащих и ветеранов расчет проводится, учитывая их денежное обеспечение и причину инвалидности.

Рассмотрим, как самостоятельно узнать точную сумму в обоих случаях.

Как рассчитывается гражданская пенсия по инвалидности – 1 группа

Для гражданских лиц пенсия за 1 группу инвалидности составляет 100% от пенсии по возрасту, которую человек заработал исходя из страхового стажа и официальной зарплаты.

После мартовской индексации выплаты были увеличены примерно на 12,1%, и этот размер сохраняется на 1 мая. Так, если ваша расчетная пенсия по возрасту после индексации составила 7 236 гривень, то пенсия по инвалидности I группы будет такой же – 7 236 гривень.

Однако итоговая сумма всегда индивидуальна. На нее также влияют:

общий страховой стаж;

размер официальной заработной платы;

наличие доплаты за сверхнормативный стаж;

возрастные надбавки и другие социальные доплаты.

Также, если у человека недостаточно страхового стажа, вместо страховой пенсии может быть назначена государственная социальная помощь по инвалидности.

Оформить пенсию можно через Пенсионный фонд Украины, после того, как экспертная комиссия по оценке повседневного функционирования официально установит группу инвалидности.

Для этого потребуются:

паспорт;

ИНН;

документы о стаже;

справка об инвалидности;

реквизиты счета.

Во многих случаях сведения передаются в ПФУ автоматически, однако заявление и оригиналы документов могут потребоваться дополнительно.

Как рассчитывается военная пенсия по инвалидности в Украине

Для военных размер выплаты обычно значительно выше, поскольку ее расчет основывается на проценте от денежного обеспечения, которое включает оклад, надбавки за звание, должность и прочие постоянные доплаты.

Для I группы инвалидности, связанной с выполнением обязанностей военной службы, пенсия достигает 100% от денежного обеспечения. То есть, если денежное довольствие составляло 25 000 гривень, пенсия также будет 25 000 гривень в месяц.

При этом с 1 апреля 2026 года установлен новый гарантированный минимум: 18 885 гривень для I группы. То есть, если расчетная сумма окажется ниже, государство обязуется доплатить до этого уровня.

Также, отдельно предусмотрена единовременная денежная помощь. Для I группы при инвалидности, наступившей вследствие ранения на войне, такая сумма на данный момент составляет 1 331 200 грн. Если же инвалидность связана с заболеванием, полученным во время службы, помощь будет равна 399 360 грн.

Оформление в данном случае зависит от статуса человека: действующие военнослужащие могут обратиться через свою воинскую часть, бывшие – через отделение ТЦК.

При подаче заявления вам понадобятся:

решение экспертной комиссии;

документы, подтверждающие связь инвалидности со службой (например, заключение ВЛК);

выписка о денежном обеспечении;

банковские реквизиты.

В итоге, нельзя сказать точно, сколько сейчас платят за 1 группу инвалидности, поскольку она всегда рассчитывается индивидуально и зависит от ряда факторов. Однако в случае гражданской пенсии размер выплаты составляет 100% от пенсии по возрасту, а в случае военной – 100% от денежного обеспечения военнослужащего.

Ранее мы писали, как изменится доплата к пенсии по возрасту в Украине с 1 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: