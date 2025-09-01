Андрей Парубий в частных беседах с коллегами не говорил, что нуждается в охране. Ранее его раздражало наличие большой охраны, когда он был председателем Верховной Рады.

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий, которого 30 августа убили во Львове, не очень переживал за себя. Об этом народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в эфире на Радио NV.

В частности, у Железняка спросили, видел ли он какие-то признаки, что Парубий имел предостережения относительно безопасности своей жизни.

"Я не представляю ситуацию, при которой Андрей Парубий хоть как-то беспокоился публично за свою безопасность. Это не отменяет то, что он мог действительно обращаться в госохрану. У меня нет такой информации... Но он бы никогда об этом не сказал, даже условно в такой частной беседе с коллегой, потому что, мягко говоря, он не был человеком, который чего-то боится", - отметил Железняк.

Депутат добавил, что Парубий прошел много этапов становления Украинского государства, и "это наверное точно не единственный момент, когда его жизни была угроза".

Железняк вспомнил, что Парубию не очень нравилось иметь государственную охрану, когда он занимал должность председателя Верховной Рады.

"Я помню, что это его очень раздражало. То количество охранников, которое должно было ходить с ним, и он как представитель самообороны Майдана, его встречали собратья, и спрашивали: что же такое, Андрей? - Он говорил, что не может от нее отказаться", - рассказал Железняк.

В то же время, по мнению депутата, это отношение Парубия не отменяет того, что вероятно, он мог обращаться по госохране.

"Он не тот человек, который бы сильно думал о себе", - добавил Железняк.

Также у Железняка спросили, должны ли теперь в Верховной Раде пересмотреть вопрос безопасности депутатов, тем более что ранее распространялась информация о наличии в России расстрельных списков для ликвидации активных украинцев.

"Мы же ничего нового, даже несмотря на ужасную трагедию по смерти Андрея Парубия не узнали. Это не первое покушение. Это не первое убийство. Это, к сожалению, даже из того, что я знаю, не первый народный депутат, на которого как минимум планировалось покушение, и я хочу дождаться следствия, но я более чем склонен считать, что это очевидно был заказ российских спецслужб", - подчеркнул Железняк.

Как сообщал УНИАН, 30 августа во Львове жестоко застрелили Андрея Парубия.

Сегодня в полночь министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о задержании в Хмельницкой области вероятного убийцы Парубия.

