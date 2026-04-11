Трамп продолжил вмешиваться в выборы в Венгрии, рекламируя Орбана

По словам президента, его администрация готова использовать весь экономический потенциал США для укрепления экономики Венгрии.

Президент США Дональд Трамп и его администрация продолжают вмешиваться в выборы в Венгрии. Вслед за визитом вице-пррезидента Джей Ди Вэнса в страну он заявил о готовности "инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря дальнейшему лидерству Орбана".

"Моя администрация готова использовать весь экономический потенциал Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы это делали для наших великих союзников в прошлом, если премьер-министру Виктору Орбану и венгерскому народу это когда-либо понадобится. Мы с нетерпением ждем возможности инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря продолжению лидерства Орбана!" - написал он в Truth Social.

Заявления Вэнса о вмешательстве в выборы

Ранее Вэнс обвинил Украину во вмешательстве в выборы в США и Венгрии. Вице-президент США заявил, что в украинских спецслужбах якобы есть элементы, которые пытались повлиять на выборы 2024 года.

"Нам известно, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на исход выборов в Америке и в Венгрии. Это просто в их стиле", - сказал он.

Также Вэнс утверждал, что перед выборами сторонники Украины "вели кампанию вместе с демократами".

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что слова Вэнса о вмешательстве Украины в выборы в Венгрии и США обусловлены предвыборной риторикой.

