Путин объявил, что РФ вскоре завершит паспортизацию на оккупированных территориях Украины

По словам российского диктатора, паспортизация жителей временно оккупированных территорий Украины "почти завершена".

Выдача российских документов жителям временно оккупированных территорий Украины "почти завершена". Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на заседании коллегии МВД РФ, сообщают росСМИ.

"В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал он.

Помимо этого Путин поставил задачу закрыть каналы "нелегальной миграции" и начать привлекать в страну иностранцев, которые разделяют "российские ценности".

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Кроме того, диктатор похвалил сотрудников МВД РФ, которые работают на временно оккупированных территориях Украины. По его словам, в этих регионах раскрываемость убийств, разбойных нападений, квартирных краж якобы улучшилась, а уровень уличной преступности снизился.

Выдача паспортов РФ жителям оккупированных территорий - что известно

Напомним, что Центр национального сопротивления в декабре 2024 года сообщал о том, что россияне лишат некоторых украинцев права на проживание на оккупированной территории. С 1 января 2025 года захватчики начали лишать статуса проживания "лиц без гражданства".

Кроме того, в ЦНС выяснили, что РФ признает недействительными паспорта "ЛДНР". Кремль приказал своим подчиненным провести стопроцентную паспортизацию украинцев.

Помимо этого в Минюсте разъяснили, будет ли наказание за получение российского паспорта на оккупированных территориях. Отмечается, что за принудительное получение такого документа ответственности не будет.

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