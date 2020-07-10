Минздрав и Минобразования разрабатывают алгоритмы следующего учебного года – Степанов

По словам министра, об этих условиях будет сразу сообщено.

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки разрабатывают алгоритмы и механизмы того, как дети будут учиться в следующем учебном году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы сейчас в условиях адаптивного карантина разрабатываем механизмы, правила, каким образом наши дети будут учиться: при каких условиях они могут учиться в обычном режиме, при каких - в дистанционном режиме, каким образом мы можем совместить эти два способа. Вместе с Минобразования мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы. Я думаю, что в течение недели - десяти дней мы все это четко выпишем и, конечно, сразу сообщим, каким образом и как будут учиться наши дети в следующем учебном году", - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, 3 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможности дистанционного обучения в Украине осенью в случае ухудшения ситуации с эпидемией COVID-19.

4 июля исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет не исключил, что в связи с эпидситуацией обучение в школах частично будет переведено онлайн. По его словам, в Минобразования разрабатывают запасные варианты форматов обучения на случай обострения эпидемической ситуации.

9 июля президент Владимир Зеленский выразил надежду, что если не будет второй волны заболевания COVID-19 в Украине, дети с 1 сентября смогут начать обучение в школах в обычном режиме.

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