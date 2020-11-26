В связи со стремительным распространением COVID-19 Голубовская допустила усиление карантина.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что реальных больных в мире и Украине больше, чем в официальных данных.

Об этом она рассказала в эфире Украина 24.

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По ее словам, действующие критерии оценки прироста суточных случаев не информируют о течении болезни у инфицированных.

Голубовская предлагает учитывать легкие и средние случаи, а также бессимптомные.

"Нам надо опираться на оказание медицинской помощи больным с тяжелым течением заболевания, кислородозависимым и считать не только кислородные точки, но и кадровый ресурс", – ответила врач.

В связи со стремительным распространением COVID-19 она допустила усиление карантина. Три недели – инкубационный срок для вируса.

"Сейчас система еще выдерживает, но уже трещит. Три недели - максимальный срок (инкубационного периода). Чем больше – тем лучше. Но тут уж экономисты должны высчитывать, как по экономике оно ударит", – ответила Голубовская.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 до 30 ноября карантина выходного дня. Он действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди собственников и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

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Автор: УНИАН