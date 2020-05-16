От COVID-19 умер сотрудник украинского телеканала
В Ривне умер инженер регионального филиала Общественного от осложнения из-за COVID-19.
Об этом сообщает UA:Ривне.
Мужчина работал на телеканале 25 лет и был одним из шести сотрудников национального вещателя, у которых обнаружили коронавирус.
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«До последнего мы надеялись, что наш коллега выздоровеет, ведь он находился в городской больнице под присмотром врачей и до вчерашнего дня его состояние не было тяжелым», – говорится в тексте сообщения.
С 12 мая все работники Ривненского филиала Общественного перешли на дистанционный режим работы после подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у сотрудников.
Сразу после подтверждения первых случаев инфицирования была проведена полная дезинфекция помещений, на изоляцию поместили всех контактеров инфицированных.