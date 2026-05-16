Россия нанесла удар по Одесской области: без света остались тысячи жителей, есть раненые

Повреждена жилая и портовая инфраструктура, зафиксировано попадание в пятиэтажный дом.

В ночь на 16 мая Россия нанесла массированный удар дронами по югу Одесской области, в частности по городу Измаил, есть пострадавшие. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, пострадала жилая и портовая инфраструктура.

"Зафиксировано попадание БпЛА в пятиэтажный жилой дом. Повреждены фасад и остекление, загорелись балконы и автомагазин на первом этаже. Кроме того, поврежден одноэтажный жилой дом. К сожалению, там пострадали два человека", - заявил чиновник.

В результате атаки также была повреждена портовая инфраструктура - складское помещение и административное здание. На объектах выбито остекление.

Как сообщает Измаильская районная государственная администрация, ночью враг совершил атаку на территорию района.

Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и жилой застройки города Измаил.

"К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Тяжелых травм не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также в результате ударов произошло повреждение воздушных линий, что привело к отключению электроэнергии в 39 населенных пунктах Измаильского района. Без электроэнергии остаются 22 662 абонента.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением. Профильные службы ликвидируют последствия атаки и фиксируют повреждения.

В то же время в РГА отмечают, что силы ПВО сбили большинство вражеских целей еще на подлете к городу.

По словам мэра Измаила Андрея Абрамченко, агрессор в очередной раз подверг город массированной атаке БпЛА.

"Пострадали инфраструктурные объекты, жилые дома и Измаильская гимназия №14 с начальной школой… Сейчас рабочие группы документируют последствия обстрела и объемы повреждений", - заявил Абрамченко.

Российские атаки по Одесской области - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 15 мая и в течение дня оккупационная российская армия нанесла по Одесской области комбинированный ракетно-дроновый удар. Возникло несколько очагов возгорания, были повреждены жилые дома, автомобили. Под ударом также оказалась критическая инфраструктура. Среди раненых - 12-летний мальчик.

Всего в результате ударов пострадало не менее 10 человек, в том числе на территории одного из портов - семеро работников предприятий. Повреждена портовая инфраструктура - склад с грузом и автотранспорт.

