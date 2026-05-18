Россияне ударили по Одессе: раскрыты масштабы разрушений (фото, видео)

Ночью 18 мая Россия атаковала Одессу большим количеством ударных дронов – в городе разрушены и повреждены более двух десятков жилых домов, ранен ребенок.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, в результате массированной атаки пострадали двое гражданских – 59-летний мужчина и 11-летний мальчик. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительным данным, добавила Верба, медики оценивают состояние раненых как средней тяжести. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса ("военные преступления").

По словам начальника Одесской ОГА Олега Кипера, в Киевском и Приморском районах Одессы зафиксировано попадание БПЛА в три жилых дома. Один из них – одноэтажный дом в Приморском районе – разрушен. В других домах повреждены фасады, крыши и остекление. Возникли локальные пожары…", – говорится в сообщении.

Глава Одесской МВА Сергей Лысак уточнил, что в результате атаки также повреждены здания городского лицея и детского сада. Уже под утро враг также атаковал объекты инфраструктуры – пока информация о пострадавших не поступала.

На местах развернуты оперативные штабы. Специалисты фиксируют масштабы разрушений и принимают заявки от жителей на получение помощи. Коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий, добавил чиновник. По состоянию на утро известно, что повреждены 4 многоквартирных и 22 частных дома.

В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области сообщили, что ребенок пострадал в результате пожара и разрушения одноэтажного жилого дома. По другому адресу повреждена крыша трехэтажного жилого дома – загорелись чердачное перекрытие и квартира на 3 этаже.

"Также в результате атаки разрушениям подвергся еще один одноэтажный жилой дом, где возник пожар… – пострадал один человек. Ликвидацию последствий затрудняли повторные воздушные тревоги", – подчеркнули в ведомстве.

На данный момент все пожары ликвидированы.

Как сообщили в ВМС ВСУ, за прошедшие сутки (по состоянию на 06:00 понедельника) силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок сбито 24 ударных БПЛА типа "Shahed/Гербера".

Атака на Одессу

