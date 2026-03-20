Россияне сносят знаменитое сооружение в оккупированном Крыму

Сначала символ города обещали отреставрировать.

Российские захватчики продолжают уничтожать известные объекты на временно оккупированных территориях. В Крыму россияне сносят полуротонду на набережной Алушты.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский ветер". Сначала оккупанты обещали отреставрировать символ города с многолетней историей. Стоимость проекта составляла почти 10 млн российских рублей.

"Власти" оккупированного полуострова хотели вернуть надпись "Граждане СССР имеют право на отдых", которая до недавнего времени была заменена на лаконичную "Алушта – курорт".



Ремонт сооружения начали около месяца назад. Но впоследствии захватчики решили просто его уничтожить.

"Сегодня внезапно приехал экскаватор и начал разрушать объект культурного наследия", – говорится в сообщении.

В так называемой "администрации" оккупированной Алушты заявили, что памятник 1951 года сносят из-за "аварийного состояния". Там говорят, что впоследствии воссоздадут объект по историческим чертежам.

Как живет Крым под оккупацией

Крымский полуостров находится под российской оккупацией уже 12 лет. Местные жители жалуются на невыносимые условия жизни.

В частности, оккупанты ограничивают работу различных мессенджеров – вероятно, чтобы люди не имели доступа к различным источникам информации. Кроме того, полуостров сталкивается с острым дефицитом воды. Есть проблемы и с топливом.

Более того, в 2025 году активизировались преследования крымских женщин. Им оккупанты инкриминируют обвинения в "терроризме".

