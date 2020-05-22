Глава райсовета Кременца погиб от коронавируса
Умер председатель Кременецкого районного совета (Тернопольская область) Владимир Стефанский, у которого ранее диагностировали коронавирус.
Его госпитализировали с пневмонией в Почаевскую больницу неделю назад. О смерти отца рассказал его сын Александр на странице в Facebook.
Пневмония дала осложнения на сердце, в результате чего у чиновника оборвался тромб и он умер в пятницу, 22 мая, в возрасте 49 лет.
Возглавил Кременецкий райсовет в 2015 году.
Как сообщал ранее УНИАН, еще месяц назад в эфире "Право на власть" Владимир Стефанский обратился в Минздрав и к главному санитарному врачу Виктору Ляшко за помощью. Глава райсовета сообщал о катастрофической ситуации в регионе, недостатке койкомест, средств защиты в больницах и нехватки средств.
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